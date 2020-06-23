Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 25 Haziran Perşembe günü toplanacak. Yurtiçi piyasalar için oldukça önem arz eden toplantıda, TCMB’nin yeni bir faiz indirime gidip gitmeyeceği merak ediliyor. Banka, en son mayıs ayındaki PPK’da 50 baz puan faiz indirimi yapmış ve politika faizini yüzde 8,75 seviyesinden yüzde 8,25 seviyesine çekmişti. Böylece TCMB, Temmuz 2019-Mayıs 2020 dönemindeki son dokuz toplantısında faizlerde toplam bin 575 baz puan indirim yapmıştı.

Ceren ORAL BALABAN

coral@ekonomist.com.tr

Haziran ayı toplantısı için ortalama piyasa beklentisi, TCMB’nin bu hafta faizlerde 25 baz puanlık indirime gideceği yönünde. Bankanın faiz indirme anlamında önünde kısa bir yol kaldığı görüşündeki uzmanlar, bu nedenle bu ay TCMB’nin faiz adımının daha düşük olacağını öngörüyor. Beklentilere paralel şekilde 25 baz puanlık faiz indirimi gelirse politika faizi yüzde 8 seviyesine gerileyecek.

Uzman isimlerin Ekonomist’e özel analizleri şu şekilde:

“25 ya da 50 baz puan indirim şaşırtıcı olmayacak”

Barış Ürkün/Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü:

“TCMB’nin perşembe günkü toplantısından 25 baz puan indirim kararı çıkmasını bekliyoruz. Sayın Murat Uysal’ın göreve gelmesinden bu yana kesilmeden devam eden faiz indirim süreci pandemi döneminde de devam etti. Ekonomilerin virüs nedeniyle faaliyetlerinin ciddi oranda azaldığı mart-mayıs arasındaki dönem sonrası ekonomik büyümeye destek sağlanması amacıyla hükümet kredi teşvik adımları başlattı. Bu adımları, bu konuyla ilgili son düzenlemelerle daha fazla kredi desteği sağlanması amaçları ile birlikte düşündüğümüzde TCMB’nin mevcut enflasyonla birlikte negatif reel faize rağmen faiz indirimine devam edeceğini düşünüyoruz. Piyasadaki referans faiz oranının yüzde 8 civarında olması, CDS’lerde sağlanan görece düşüş ve kur oynaklığının kontrol altında tutulduğu bu süreçte TCMB’nin beklenen enflasyona göre hareket ediyor olması da faiz indirimleri konusunda elinin açık olduğunu gösteriyor. Bu açıdan 25 ya da 50 baz puan faiz indirim kararı bu toplantı için şaşırtıcı olmayacak. Dünyanın genelinde devam eden sıfıra yakın faiz politikalarının sürmesi de bir başka açıdan indirimlerin devam etmesi adına olanak sağlamayı sürdürüyor. Enflasyondaki mevsimsel eğilim ve sağlanan vergi ve faiz indirimi gibi teşviklerin enflasyona olası yansımalarını da takip edeceğini düşündüğümüz TCMB’nin bu durumu da gözeterek nispeten kontrollü bir hareket tarzı benimseyebileceğini söyleyebiliriz. Yıl sonunda TCMB’nin faizleri yüzde 7,25’e doğru çekebileceğini düşünüyoruz.”

“Negatif reel faiz pozisyonu derinleşti”

Enver Erkan/Tera Yatırım Ekonomisti:

“Merkez Bankası’nın bu hafta 25 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyoruz. Enflasyonun mayıs ayında yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşmesi itibarıyla gerçekleşen enflasyona göre negatif reel faiz pozisyonu derinleşti. Bu kapsamda da diğer gelişmekte olan ülkelerle (GOÜ) kıyaslandığında, reel faiz anlamında geride kalıyoruz. Risksiz faiz oranı olarak ele alabileceğimiz iki yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 8,9 seviyelerinde. Merkez Bankası’nın faiz indirme anlamında önünde kısa bir yol kaldığını görüyoruz. Bu nedenle haziran PPK toplantısında atacağı faiz adımı daha düşük bir baz puanda olabilir. 25 baz puanlık faiz indirimi ile beraber politika faizi yüzde 8 seviyesine gelecek. Mevcut pozisyonda; ekonominin desteklenmesi, talebin artması ve diğer merkez bankalarının parasal genişleme hamleleri ile beraber oluşan hareket alanı değerlendiriliyor. Merkez Bankası, böylece Temmuz 2019’dan beri üst üste 10 toplantıda faiz indirmiş olacak ve toplam gevşeme bin 600 baz puanı bulacak. Merkez Bankası’nın mevcut enflasyon yönlendirmesi ve reel ekonomiyi destekleme önceliği çerçevesinde faiz indirme sürecinin bu toplantıda da, daha düşük bir oranda olmakla beraber, sürmesini bekliyoruz. Yılsonuna kadar da faiz indirimlerinde daha kısa adımlar atabilir.”

“TCMB beklemede kalmayı tercih edebilir”

Murat Akyol/Ünlü&Co-Daha Finansal Danışmanlık Müdürü:

“TCMB, Temmuz 2019’dan bu yana son dokuz toplantısında faizlerde toplam bin 575 baz puan indirim yapmıştı. Mevcut durumda politika faizi yüzde 8,25 seviyesinde bulunuyor. Son toplantı sonrasında yayımladığı metinde, enflasyon beklentileri ve iç talep koşullarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon eğilimlerinin ılımlı seyrettiğine dikkat çeken TCMB’nin mesajları, koşulların lehte kalmaya devam etmesi durumunda ölçülü faiz indirimlerine kapının açık olduğuna yönelik sinyaller vermişti. Bu kapsamda ortalama piyasa beklentisi, TCMB’nin faizlerde 25 baz puanlık indirime gideceği yönünde. Son toplantıdan bu yana TL’nin değer kaybı ile işlem görüyor oluşunun yanında haziran ayında lehte baz etkisinin bulunmaması nedeniyle TÜFE’nin yüzde 11’in üzerinde kalma olasılığı, TCMB’nin olası adımının ölçülü kalmasına neden olabileceği gibi banka beklemede kalmayı da tercih edebilir.”

“Enflasyon vurgusu özellikle önemli olacak”

Seda Yalçınkaya Özer/İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

“TCMB’den bu hafta perşembe günü gerçekleşecek haziran ayı PPK toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyorum. Merkez Bankası’nın artık daha ihtiyatlı hareket edeceğini düşünüyorum. Faizin 2020 yılının sonunda yüzde 8 olacağı yönünde beklentimiz bulunuyor. Bu durumda üç adımda 25 baz puanlık faiz indirimleri görebiliriz. Merkez Bankası’nın bu toplantısında karar metnindeki enflasyon vurgusu özellikle önemli olacak.”