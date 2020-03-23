İhaleye 53 milyar 400 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti.
İhaleye 53 milyar 400 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti.
Cuma günü 30,94 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 26,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.45...
Motorin ve benzin fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapılacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan...
Tahincioğlu, inşaat sektöründe büyük çaplı karma projeleriyle biliniyor. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Kayaşehir, Küçükyalı, İstinye ve Kağıthane'de devam...
Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak 2020'ye ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi ocakta bir önceki aya göre...
Geçen sayımızda iletişim teknolojilerindeki heyecan verici gelişim ve dönüşümlerden bahsetmeye başlamıştık. DR. IŞIL KESKİN ŞAHAN Hatta iş yerlerinin iş odaklı...
Brüt satış hasılatı 5 milyon TL olan şirketlerin de e-dönüşüm kapsamına girmesi e-fatura pazarının hareketlenmesine neden oldu. Zorunlu geçişle birlikte...
© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.
Bir cevap yazın