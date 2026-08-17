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Ticari gayrimenkulde fiyatlar reel olarak düştü: Ankara yıllık artışta öne çıktı

Merkez Bankası verileri, ticari gayrimenkul fiyatlarının 2026'nın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,4 yükseldiğini gösterdi. Reel olarak bakıldığında fiyatlarda yüzde 2,2’lik düşüş kaydedilirken, İstanbul, Ankara ve İzmir arasında en yüksek yıllık artış Ankara'da görüldü.

Ekonomist
Ekonomist
Ticari gayrimenkulde fiyatlar reel olarak düştü: Ankara yıllık artışta öne çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) verilerini yayımladı. Buna göre, 2026yılı ikinci çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,5oranında artan TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 29,4 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 2,2 oranında azaldı.

Ticari gayrimenkulde fiyatlar reel olarak düştü: Ankara yıllık artışta öne çıktı-1

Dükkan Fiyat Endeksinde artış

Türkiye genelinde, 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,4 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 29,2 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 2,4 oranında azaldı. 

Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 30,6 oranında artış gösterdi. Reel olarak ise yüzde 1,3 oranında azaldı.

Ticari gayrimenkulde fiyatlar reel olarak düştü: Ankara yıllık artışta öne çıktı-2

Üç büyük ildeki gelişmeler

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 5,3, 6,4 ve 5 oranlarında arttı. 

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 27,8, 32,5 ve 25,7 oranlarında arttı.

Ticari gayrimenkulde fiyatlar reel olarak düştü: Ankara yıllık artışta öne çıktı-3
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