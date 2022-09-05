Son haber… Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 1,46 artarken yıllık bazda yüzde 80,21 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE’de, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,46, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 54,69 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta bir önceki aya göre ulaştırma yüzde 1,78 geriledi. En az artış gösteren ana gruplar ise yüzde 0,09 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,85 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Ağustosta artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 7,01 ile sağlık, yüzde 6,55 ile eğitim, yüzde 3,86 ile çeşitli mal ve hizmetler olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

TÜFE’de yıllık bazda en az artış yüzde 27,05 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 34,34 ile eğitim, yüzde 38,03 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 58,35 ile sağlık olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın aynı ayına göre artış en yüksek sırasıyla yüzde 116,87 ile ulaştırma, yüzde 92,02 ile ev eşyası, yüzde 90,25 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde oldu.

Ağustos 2022’de endekste kapsanan 144 temel başlıktan 16 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ağustosta TÜFE’nin yüzde 2,27 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre ağustosta yıllık enflasyonun yüzde 81,65’e yükseleceği hesaplanmıştı.