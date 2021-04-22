Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi’nde daha geniş finansman koşullarına ilişkin risklerin devam ettiğini belirterek, Avrupa Kurtarma Fonu’nun gecikme olmadan hayata geçmesinin önemli olduğunu söyledi.

ECB’nin politika faiz kararının ardından düzenlenen toplantıda konuşan Lagarde, piyasalardaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avro Bölgesi’nin ekonomik büyümesine değinen Lagarde, “Gelen veriler, ekonomide ilk çeyrekte daralmaya ve ikinci çeyrek için büyümeye işaret ediyor.” dedi.

Küresel talepte toparlanmanın ve mali tedbirlerin Avro Bölgesi’nde ekonomik faaliyetleri desteklediğini aktaran Lagarde, Kovid-19 aşısının ekonomik faaliyette güçlü bir toparlanma beklentisinin temelini oluşturduğunu kaydetti.

Lagarde, orta vadeli ekonomik görünüme ilişkin risklerin dengeli göründüğünü söyledi.

Geçici faktörlerin etkisiyle Avro Bölgesi’nde enflasyonun yeniden artmaya başladığını ifade eden Lagarde, kur oranları ve enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından takip edilmeye devam edileceğini bildirdi.

– “Kapsamlı parasal destek gerekli”

Christine Lagarde, pandeminin etkileri azaldıkça ekonomik faaliyetlerdeki gerilemenin etkisinin de azalacağını, bu faaliyetleri desteklemek için kapsamlı parasal desteğin gerekli olduğunu söyledi.

Lagarde, Avrupa Kurtarma Fonu’nun daha hızlı, daha güçlü ve daha düzenli bir ekonomik toparlanmaya katkıda bulunacağını aktararak, “Avrupa Kurtarma Fonu’nun gecikme olmadan hayata geçmesi önemli.” dedi.

ECB faiz kararı toplantısında Pandemi Acil Varlık Alım Programı’nın (PEPP) kademeli azaltılmasının tartışılmadığını bildiren Lagarde, PEPP’te alım hızının takvime değil, verilere bağlı olduğunu vurguladı.

– “Pandemi köprüsünü geçmeden önce uzun bir yol var”

ECB Başkanı Lagarde, PEPP’te trendi anlamak için haftalık değil, aylık verilere bakılması gerektiğini belirterek, “Pandemi köprüsünü geçmeden önce uzun bir yol var.” dedi.

Lagarde, gelen verilerin yılın ikinci çeyreğinde ECB’nin yüzde 1,3’lük büyüme öngörüsünü destekleyip desteklemediğine ilişkin soru üzerine, verilerin mart tahminlerini desteklediğini ancak bu konunun haziran analizlerinde tam belli olacağını söyledi.

ECB’nin politikasının ABD Merkez Bankası (Fed) politikası ile hareket etmeyeceğini belirten Lagarde, iki merkez bankasının hedeflerinin farklı olduğunu kaydetti.

ECB Yönetim Konseyi, bugünkü toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve PEPP’in toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmedi. Buna göre, politika faizi sıfır, mevduat faizi yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizi de yüzde 0,25’te sabit bırakıldı.