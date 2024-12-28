Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,09, altının gram fiyatı yüzde 0,17, avro/TL yüzde 0,35, dolar/TL yüzde 0,09 artış kaydetti.
- BIST 100 endeksi, en düşük 9.562,36 puanı ve en yüksek 10.055,06 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,09 üstünde 10.025,47 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,17 artışla 2 bin 964 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,16 yükselişle 20 bin 108 liraya çıktı.
- Geçen hafta sonu 4 bin 956 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,18 artarak 4 bin 965 liraya yükseldi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,09 değer kazanarak 35,2220 liraya, avro yüzde 0,35 artışla 36,7810 liraya çıktı.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,18 ve emeklilik fonları yüzde 1,45 değer kazandı.
- Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 1,96 ile "kıymetli maden" fonları oldu.