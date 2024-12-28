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Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var

Yatırım araçlarının 23-27 Aralık haftası görünümü şöyle oldu:

28 Aralık 2024 | 12:14
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,09, altının gram fiyatı yüzde 0,17, avro/TL yüzde 0,35, dolar/TL yüzde 0,09 artış kaydetti.

  • BIST 100 endeksi, en düşük 9.562,36 puanı ve en yüksek 10.055,06 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,09 üstünde 10.025,47 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,17 artışla 2 bin 964 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,16 yükselişle 20 bin 108 liraya çıktı.
  • Geçen hafta sonu 4 bin 956 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,18 artarak 4 bin 965 liraya yükseldi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,09 değer kazanarak 35,2220 liraya, avro yüzde 0,35 artışla 36,7810 liraya çıktı.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,18 ve emeklilik fonları yüzde 1,45 değer kazandı.
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 1,96 ile "kıymetli maden" fonları oldu.
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  • ALTIN GRAM - TL 2957,15 -0,7%
  • ALTIN ONS 2621,61 -0,49%
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  • DOLAR/JAPON YENI 157,908 -0,038%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44168 0,02775%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 105,75 5,8983%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,0849 -0,212%
  • EURO/DOLAR 1,0424 0,036%
  • EURO/TURK LIRASI 36,5898 -0,443%
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Anadolu Efes üst yönetimdeki değişiklikleri duyurdu
Galatasaray'dan (GSRAY) bedelli açıklaması
Gülermak’ın halka arz başvurusu onaylandı
SPK bülteni: 2 yeni halk arz, 3 sermaye artırımı onayı var
SPK'dan Galatasaray'a (GSRAY) onay geldi
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BIST 30 şirketlerinin 'iklim karnesi' açıklandı
Çimento şirketi kar payı avansı ödeme kararı aldı
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