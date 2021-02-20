Küresel piyasalar bu hafta karışık bir seyir izlerken, yurt içi piyasalar şubatın son haftasına uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in kredi notu görünümündeki olumlu değişimin morali ile başlayacak.

Küresel piyasalarda bu hafta, ABD’deki teşvik paketine ilişkin gelişmeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve açıklanan makroekonomik veriler takip edilirken, yurt içinde gündemin odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Türkiye değerlendirmesi vardı.

Dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka artış hızı yavaşlarken, aşılama çalışmalarında yakalanan başarılı sonuçlar ekonomideki toparlanmaya ilişkin beklentileri olumlu yönde etkilemeye devam etti. Kovid-19 salgınında mutasyon riski ve enflasyon endişeleri ise yatırımcıların risk iştahını törpüleyen faktörlerdi.

Özellikle artan emtia fiyatları ve ekonomideki toparlanma beklentilerine paralel yükseliş eğiliminde hareket eden petrol ve bakır fiyatları ile tarım emtia fiyatlarındaki yüksek seyir enflasyon endişeleriyle birlikte tahvil faizlerinin de yükselmesine neden oldu.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizleri bir haftada yüzde 1,22’den yüzde 1,36’ya çıkarak son bir yılın en yüksek seviyesini gördü. Brent petrolün varil fiyatı 65 dolar sınırını test etmesi sonrası 62 doların hemen üzerinde dengelenirken, bakırın libresi yüzde 7’nin üzerinde değer kazanarak 4,04 dolar ile Eylül 2011’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Bu haftanın son işlem gününde, dünya genelinde açıklanan şubat ayı öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin genel olarak tahminlerin üzerine çıkması da ekonomideki toparlanma fiyatlamalarını güçlendirdi.

Pay piyasalarında, hafta genelinde karışık bir seyir izlenirken, kripto para birimlerine yönelik ilgi ve fiyatlamalardaki aşırılık, finansal piyasalarda gündemin en önemli konularından biri oldu. Bitcoin’in fiyatı yükseliş eğilimini sürdürerek 56.000 doları aşarken, toplam piyasa değeri de 1 trilyon dolara ulaştı.

Gelecek haftanın takviminde ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Senato’da yapacağı sunum ile ABD ve Almanya’da açıklanacak 2020 yılının 4. çeyreğine ilişkin büyüme verileri öne çıkıyor.

Dow Jones rekor kırdı, S&P 500 ve Nasdaq endeksi geriledi

ABD’de bu hafta, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar takip edilirken, açıklanan öncü verilere göre şubatta PMI, imalat sanayisinde 58,5, hizmet sektöründe 58,9 ile genişlemenin sürdüğüne işaret etti. Ülkede perakende satışların yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde daralması ve haftalık işsizlik başvurularındaki yükseliş ise iyimserliğin güçlenmesini engelledi.

Fed’in toplantı tutanakları, ülkedeki ekonomik koşulların uzun vadeli hedeflerin uzağında olduğu ve hedeflere ulaşılıncaya kadar destekleyici politika duruşunun devam etmesi gerektiğini ortaya koydu. Tutanaklardaki, enflasyondaki yükseliş eğiliminin geçici olduğu ve daha çok iş gücü piyasasına odaklanılması gerektiği vurgusu da öne çıktı.

Bu gelişmelerle bu hafta New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,29 artarak 31.494 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış rekorunu kırarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti.

ABD’de gelecek haftanın veri takviminde; salı tüketici güven endeksi ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın Senato’da gerçekleştireceği sunum, çarşamba konut satışları, perşembe 4. çeyrek büyüme ve cuma kişisel gelir ve harcamalar verileri öne çıkıyor.

Öte yandan, pazartesi ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi’nde ekonomik destek paketine ilişkin düzenlenecek oturum ve perşembe başlayacak G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlendi

Avrupa tarafında, beklentileri oldukça aşan imalat sanayi PMI verileri cuma günü pay piyasalarını desteklese de hafta genelinde karışık bir seyir izlendi. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) toplantı tutanakları da haftanın öne çıkan konu başlıklarından biriydi.

ECB ocak ayı para politikası toplantısına ilişkin tutanaklarda, Avro Bölgesi’nde enflasyonun hedefinden çok uzakta olduğunun altı çizilerek, güçlü avronun ECB Yönetim Konseyi’ni endişelendirdiği bildirildi.

İtalya’da siyasi krizin Mario Draghi’nin teknokrat hükümeti ile çözülmesi sonrası gözler bu sefer de İspanya’daki gösterilere çevrildi. İspanya’da terörizmi yüceltme ve Kraliyet Ailesi’ne hakaret suçlarından hüküm giyen ve 16 Şubat’ta polis zoruyla cezaevine götürülen rap sanatçısı Pablo Hasel’in serbest bırakılması talebiyle yapılan gösteriler, dördüncü gününü geride bıraktı. Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona ve Valensiya kentlerinde yoğunlaşan izinsiz gösterilere, aşırı sol gruplara bağlı gençler ve üniversite öğrencilerin katılması ile şiddet olaylarının da arttığı görüldü.

Haftalık bazda Almanya’da DAX endeksi yüzde 0,40 değer kaybederken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,23 değer kazandı.

Gelecek hafta; pazartesi Almanya’da Ifo endeksleri, salı Avro Bölgesi’nde enflasyon, çarşamba Almanya’da 4. çeyrek büyüme, perşembe Avro Bölgesi tüketici güven endeksi takip edilecek. Ayrıca salı Avrupa Birliği (AB) Bakanları Toplantısı ve cuma AB Liderler Zirvesi de gündemde bulunuyor.

Çin’de uzun tatil dönemi bitti

Asya’da Çin piyasalarının resmi tatil nedeniyle perşembe gününe kadar kapalı olduğu haftada, Japonya’da açıklanan verilere göre, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 0,6 ile beklentilerin altında geriledi, imalat sanayi PMI ise 50,6 ile son 2 yılın zirvesine çıktı.

Haftanın ilk işlem gününde açıklanan Japonya’nın büyüme verisinin 4. çeyrekte yüzde 3 ile beklentileri aşması sonrası Nikkei 225 endeksi 31 yılın ardından ilk kez 30.000 puanın üzerine çıktı. Nikkei 225 endeksi haftalık bazda yüzde 1,69 değer kazanırken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,23 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,12 yükseliş kaydetti.

Gelecek hafta; pazartesi Çin Merkez Bankası’nın faiz kararı, cuma Japonya’da enflasyon ve sanayi üretimi verileri takip edilecek. Ayrıca Japonya’da piyasalar salı günü resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

Borsa haftalık kapanış rekorunu kırdı

Yurt içinde, TCMB’nin Para Politikası Kurulu haftasında döviz kurlarındaki düşüş, Borsa İstanbul’daki yükseliş eğilimi devam etti.

TCMB, bu hafta beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 17’de sabit bırakırken, karar metninde sıkı duruşun “uzun bir süre” korunacağı ve gerekirse ilave sıkılaştırma yapılacağı ifadeleri korundu.

Haftaya 7,04’e yakın seviyeden başlayan dolar/TL, salı günü 6,8977 ile Ağustos 2020’den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından 6,95-7,05 bandında yatay bir seyir izledi. Dolar/TL, uluslararası piyasada bir önceki haftaya göre yüzde 0,76 azalışla 6,9846 seviyesinden kapanış yaptı ve böylece düşüş serisini üst üste 5. haftaya taşıdı.

BIST 100 endeksi ise 1.522-1.575 bandında hareket ettiği haftayı bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,42 artışla 1.560,34 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi böylece tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Piyasalar kandıktan sonra açıklanan Fitch Ratings’in Türkiye değerlendirmesi ise yeni haftanın açılışında yatırımcıların moralini yükseltti.

Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu “BB-” olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü “negatif”ten “durağan”a çevirdi.

Türkiye’nin yeni ekonomi yönetimiyle daha tutarlı ve Ortodoks bir politikaya dönüşünün 2020’de düşen uluslararası rezervlerden, yüksek cari açık ve kötüleşen yatırımcı güveninden kaynaklanan kısa vadeli dış finansman risklerini hafifletmeye yardımcı olduğuna işaret edilen açıklamada, “Para politikası önemli ölçüde sıkılaştırıldı, uluslararası rezervler istikrar kazandı ve Türk lirası kasım ayı başından bu yana dolar karşısında yüzde 18 değer kazandı.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlere de yer verilen açıklamada, Türkiye’nin geçen yılın 3’üncü çeyreğindeki güçlü toparlanmanın ardından pozitif büyüme ivmesini sürdürdüğü ve 2020’de yüzde 1,4 büyüdüğünün tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, ülke ekonomisinin 2021’de yüzde 5,7, 2022’de de yüzde 4,7 büyümesinin beklendiği, enflasyonun ise bu yıl sonunda yüzde 11’e ve 2022’de yüzde 9,2’ye düşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Gelecek hafta yurt içinde; pazartesi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, perşembe ekonomik güven endeksi ve cuma dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 puanın direnç, 1.525 seviyesinin destek olarak öne çıktığını belirterek, dolar/TL’de ise 6,95-7,05 bandının izleneceğini söyledi.