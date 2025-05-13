ARA
DOLAR
38,79
0,05%
DOLAR
EURO
43,03
0,10%
EURO
GRAM ALTIN
4035,63
0,07%
GRAM ALTIN
BIST 100
9747,07
3,80%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

81 ilde boy, kilo, vücut kitle endeksi ölçülecek

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile sağlık personelinin vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştireceğini duyurdu.

12 Mayıs 2025 | 09:03
81 ilde boy, kilo, vücut kitle endeksi ölçülecek

Bakan Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, vatandaşların sağlığı için 10 milyon kişiye ulaşma hedefiyle yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile sağlık personelinin, vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri gerçekleştireceğini bildiren Memişoğlu, fazla kilolu kişilerin tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirileceğini, bu sayede kişilere diyetisyenlerce beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacağını vurguladı.

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Süreç, İl Sağlık Müdürlüklerimiz, ilgili kamu kurumlarımız ile Kızılay, Yeşilay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içinde yürütülecek. Hedefimiz, 10 Mayıs-10 Temmuz 2025 arasında 10 milyon vatandaşımıza ulaşmak. Fazla kilonun zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak. Gerek sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmaya yönelik eğitim programlarımız gerek sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik edecek saha uygulamalarımızla 'hastalanmadan sağlığını koruyan bir toplum' hedefi için çalışmaya devam edeceğiz."

0
  • ALTIN GRAM - TL 4035,63 0,07%
  • ALTIN ONS 3235,71 0,02%
  • BIST 100 9747,07 3,8%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,387 -0,056%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3977 0,01503%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 81 -1,7613%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,7921 0,0508%
  • EURO/DOLAR 1,1093 0,0582%
  • EURO/TURK LIRASI 43,0315 0,1028%
  • STERLIN/DOLAR 1,3175 -0,00759%
Borsa Haberleri
Bu ay temettü dağıtacak 2 şirkette tarihler kesinleşti
12 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Yüzde 4'ten yüzde 2645'e... Geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 8 şirket
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 5 hisse için tedbir kararı
Hem nakit temettü hem bedelsiz kararı aldı
25 aracı kurumdan 62 hisse önerisi
Ülker CEO'sundan bilanço yorumu
Bu hafta en çok kazandıranlar, kaybettirenler
Çelebi'den Hindistan açıklaması
Migros, Petkim, Koç, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Şişecam'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 1180
Enka İnşaat kar payı avansı kararı aldı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
GERİ
İLERİ
Bu ay temettü dağıtacak 2 şirkette tarihler kesinleşti
12 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Yüzde 4'ten yüzde 2645'e... Geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 8 şirket
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 5 hisse için tedbir kararı
Hem nakit temettü hem bedelsiz kararı aldı
25 aracı kurumdan 62 hisse önerisi
Ülker CEO'sundan bilanço yorumu
Bu hafta en çok kazandıranlar, kaybettirenler
Çelebi'den Hindistan açıklaması
Migros, Petkim, Koç, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Şişecam'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 1180
Enka İnşaat kar payı avansı kararı aldı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL