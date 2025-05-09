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Alman uzmandan kaliteli uyku İçin 7 altın kural

Sabahları dinç uyanmak ve gün boyu enerjik kalmak için kaliteli bir uyku şart. Alman spor hekimi ve yenilenme uzmanı Dr. Lutz Graumann, en iyi uyku için 7 maddelik bir formül geliştirdi. İşte Dr. Graumann'ın sağlıklı bir uyku için olmazsa olmaz dediği o öneriler:

09 Mayıs 2025 | 15:47
Son Güncellenme: 09 Mayıs 2025 | 19:09
Alman uzmandan kaliteli uyku İçin 7 altın kural

1. Vücudunuzu Susuz Bırakmayın: Yeterince Su İçmek

Dr. Graumann'a göre, yeterli su tüketimi sadece genel sağlık için değil, aynı zamanda kaliteli bir uyku için de kritik öneme sahip. Gün içinde yeterli miktarda su içmek, vücudun gece boyunca düzgün çalışmasına yardımcı oluyor ve bu da daha dinlendirici bir uyku sağlıyor.

2. Tamamen Karanlık Bir Ortamda Uyuyun

Melatonin hormonunun salgılanması için karanlık bir ortam şart. Dr. Graumann, uyuduğunuz odanın tamamen karanlık olmasını öneriyor. En ufak bir ışık sızıntısı bile uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle perdelerinizi sıkıca kapatmak ve elektronik cihazların ışıklarını kapatmak önemli.

3. Uyku Evrelerine Dikkat Edin: REM ve Derin Uyku

Uykunun farklı evreleri olduğunu ve her birinin vücut için farklı faydaları olduğunu belirten Dr. Graumann, özellikle REM (hızlı göz hareketi) ve derin uyku evrelerinin önemine dikkat çekiyor. Bu evrelerde vücut ve zihin yenileniyor. Düzenli bir uyku programı, bu evrelerin dengeli bir şekilde yaşanmasına yardımcı olabilir.

4. Gün İçinde Kısa Uykular (10-20 Dakika)

Öğleden sonra hissedilen yorgunluğa karşı Dr.Graumann'ın önerisi kısa bir "powernap". 10 ila 20 dakika süren bu kısa şekerlemeler, zihinsel ve fiziksel performansı artırırken gece uykusunu da olumsuz etkilemiyor. Ancak sürenin uzun tutulmamasına özen göstermek gerekiyor.

5. Geç Saatlerde Alkol ve Kafeinden Uzak Durun

Alkol ve kafeinin uyku düzenini bozucu etkileri biliniyor. Dr. Graumann, yatmadan birkaç saat önce bu tür içeceklerden kesinlikle kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Özellikle kafein, uyanıklık seviyesini artırarak uykuya dalmayı zorlaştırabilir. 

6. İdeal Uyku Sıcaklığını Yakalayın: Yaklaşık 17 °C

Uyuduğunuz odanın sıcaklığı da uyku kalitesini önemli ölçüde etkiliyor. Dr. Graumann'a göre ideal uyku sıcaklığı yaklaşık 17 °C. Çok sıcak veya çok soğuk bir ortamda uyumak, vücudun rahatlamasını zorlaştırabilir ve uyku bölünmelerine yol açabilir.

7. Yeterince Adım Atın: Günde En Az 5.649 Adım

Fiziksel aktivitenin uyku üzerindeki olumlu etkileri de yadsınamaz. Dr. Graumann, günde en az 5.649 adım atmanın kaliteli bir uyku için önemli olduğunu belirtiyor. Düzenli egzersiz, stresi azaltmaya ve vücudun yorulmasına yardımcı olarak daha kolay uykuya dalmayı ve daha derin bir uyku uyumayı sağlayabilir.

Dr. Lutz Graumann'ın bu 7 altın kuralına dikkat ederek siz de daha kaliteli bir uyku deneyimi yaşayabilir ve sabahları dinç bir şekilde uyanabilirsiniz.

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Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Limak Doğu Anadolu Çimento temettü tarihi ve miktarını duyurdu (2025)
Başkent Doğalgaz (BASGZ) temettü teklifini duyurdu
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
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