Bir uzmana göre kahvaltına ne yemeli, ne yememeli...

Diyet Uzmanı Ayça Sena Yılmaz, kahvaltıda doğru besin seçiminin kalp damar sağlığı açısından önemli olduğunu söylüyor. Çünkü kahvaltı gıdalarında yapılan yanlış seçimler kalp krizi riskini tetikleyebiliyor. Önerileri şöyle:

Yılmaz, kahvaltının, vücudun enerji ihtiyacını karşılayan bir öğün olduğunu kaydederek, kahvaltıda tüketilecek yiyecekleri seçerken dikkatli olunmasının önemli olduğunun altını çizdi. Yılmaz, "Kahvaltıda tüketilen bazı yiyeceklerde bulunan kimyasallar sağlığı bozacak etkilerde bulunabilmektedir" ifadesini kullandı.

Özellikle pratik görünen kahvaltı gıdalarında bulunan trans yağların uzun vadede olumsuz etkileri olduğuna değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kahvaltıda tüketilen gevreklerde, poğaçalarda kullanılabilen trans yağlar LDL yani kötü kolesterolü artırırken, HDL yani iyi kolesterolü düşürür. Trans yağlar, damarların daralmasına neden olurken kalp krizini tetikleyebilir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu da tuz tüketimi. Bazı peynir türlerinde, işlenmiş etlerde bulunan tuza dikkat etmek önem taşımaktadır. Vücuda fazla miktarda alınan sodyum kan basıncını artırarak hipertansiyona neden olabilir. Ayrıca fazla sodyum vücudun su tutmasına ve damar tıkanıklıklarına da yol açabilmektedir."

Yılmaz, reçel tüketirken de miktar ve ürün içeriği konusunda dikkatli olunması gerektiğini aktardı.

-"Fazla miktarda alınan şeker, kan şekerini hızla yükselterek insülin direncine sebebiyet verebilir"

Pratik seçenek olan meyveli yoğurtların ve tatlandırılmış gevreklerde bulunan yüksek orandaki şekerin olumsuz sonuçlara neden olabileceğine dikkati çeken Yılmaz, "Fazla miktarda alınan şeker, kan şekerini hızla yükselterek insülin direncine sebebiyet verebilir. Bu durum dolaylı yoldan inme riskini artırabilir. Şekerli gıdalardan kaçınırken aspartam gibi yapay tatlandırıcı barındıran içeceklerden de uzak durulmalıdır. Yapay tatlandırıcılar da bağırsak mikrobiyotasını bozarak inflamasyon artırabilir." bilgisini paylaştı.

Yılmaz, kızarmış ürünlerin de pratik kahvaltı seçeneklerinden olduğunu vurgulayarak, son çalışmalarda kızarmış ürünlerden bazılarının pişme esnasında akrilamid maddesini açığa çıkardığını hatırlattı.

Akrimalidin normalde besinlerde olmayan bir madde olduğuna değinen Yılmaz, "Yeni yapılan bir araştırmada tip 2 diyabet hastası bireylerin akrimalid içeren gıdaları tüketmesi halinde kalp damar hastalığına yakalanma risklerinin yüksek olduğu görülmüştür. Gıdalarda bazı pişirme yöntemleriyle açığa çıkabilecek akrimalidin kanserin yanında kalp damar hastalığını da getirdiği öğrenilmiştir. Ekmek, nişastalı besinler, kahve gibi ısıl işlem gören ürünlerde akrimalidin çıktığı bilinmektedir. Bunun yanında sosis, sucuk, pastırma gibi işlenmiş etler de nitrat içeriğinden ötürü kanserojen bileşiğe dönebilir. Bu maddeler de damar tıkanıklığına sebep olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, kahvaltıda seçilecek doğru besinlerle, kalple birlikte genel sağlığın korunabileceğinin altını çizerek, şu tavsiyelerde bulundu: