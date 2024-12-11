Doç. Dr. Abdullah Sakin, sigara ve elektronik sigaranın kansere yol açan risklerine dikkati çekti. Sakin, kanserojen etkiler taşıyan sigara ve elektronik sigaranın özellikle akciğer kanseri riskini artırdığını aktardı.

Duman çıkaran tüm cihaz ve ürünlerin kanserojen olduğunu ifade eden Sakin, "Sigara ve elektronik sigara, kanserojen ürünlerdir ve kansere yol açmaktadır. Özellikle akciğer kanserinin, sigara ve tütün dumanına maruz kalma ile doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. Küçük hücreli akciğer kanserinin yüzde 90 oranında tütün dumanına bağlı olarak gelişmektedir." bilgisini verdi.

Elektronik sigara kullanımının giderek yaygın hale geldiğini vurgulayan Sakin, "Bu ürünler sigarayı bırakma amacıyla üretilmiş olsalar da aromalar ve kimyasal maddeler içermeleri nedeniyle gençler arasında popülerlik kazandı." ifadesini kullandı.

Geriye dönük çalışmalarda elektronik sigaraların da sigara kadar kansere yol açtığının altını çizen Sakin, "Hatta bu ürünlerin daha erken yaşta akciğer kanserine neden olduğu tespit edildi. Elektronik sigara kullananlar, 10 yıl daha genç yaşta kanser riski ile karşı karşıya kalabiliyor." açıklamasını yaptı.

Elektronik sigara kullanan gençlerin yaklaşık yüzde 50'sinin normal sigaraya geçiş yaptığını ifade eden Sakin, şunları kaydetti:

"Bu durum, hem sigara hem de elektronik sigara kullanmanın kanser riskini artıran ciddi bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor. Elektronik sigara, sigaraya göre daha tehlikeli ve daha erken yaşta kansere sebep olabiliyor. Her türlü duman çıkaran tütün ürünü ve tütün mamulünden mutlaka uzak durmalıyız. Sigara içmeye devam etmek, riski azalttığı halde, sigara içen bireylerin vücutlarının tamamen iyileşmesi uzun zaman alır ve riskler yıllar boyu devam eder. Sigarayı içmeyi bırakmak riski azaltıyor olsa da, ilerleyen yıllarda genç yaşta kanser vakaları görebileceğiz."