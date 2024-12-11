ARA
DOLAR
34,87
0,07%
DOLAR
EURO
36,76
0,11%
EURO
GRAM ALTIN
3023,47
0,27%
GRAM ALTIN
BIST 100
10099,03
-1,54%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Elektronik sigara için uyarı var: 10 yıl erken...

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin, elektronik sigaranın da sigara kadar tehlikeli olduğunu bildirdi: "Elektronik sigara kullananlar, 10 yıl daha genç yaşta kanser riski ile karşı karşıya kalabiliyor"

11 Aralık 2024 | 02:38
Elektronik sigara için uyarı var: 10 yıl erken...

Doç. Dr. Abdullah Sakin, sigara ve elektronik sigaranın kansere yol açan risklerine dikkati çekti. Sakin, kanserojen etkiler taşıyan sigara ve elektronik sigaranın özellikle akciğer kanseri riskini artırdığını aktardı.

Duman çıkaran tüm cihaz ve ürünlerin kanserojen olduğunu ifade eden Sakin, "Sigara ve elektronik sigara, kanserojen ürünlerdir ve kansere yol açmaktadır. Özellikle akciğer kanserinin, sigara ve tütün dumanına maruz kalma ile doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. Küçük hücreli akciğer kanserinin yüzde 90 oranında tütün dumanına bağlı olarak gelişmektedir." bilgisini verdi.

Elektronik sigara kullanımının giderek yaygın hale geldiğini vurgulayan Sakin, "Bu ürünler sigarayı bırakma amacıyla üretilmiş olsalar da aromalar ve kimyasal maddeler içermeleri nedeniyle gençler arasında popülerlik kazandı." ifadesini kullandı.

Geriye dönük çalışmalarda elektronik sigaraların da sigara kadar kansere yol açtığının altını çizen Sakin, "Hatta bu ürünlerin daha erken yaşta akciğer kanserine neden olduğu tespit edildi. Elektronik sigara kullananlar, 10 yıl daha genç yaşta kanser riski ile karşı karşıya kalabiliyor." açıklamasını yaptı.

Elektronik sigara kullanan gençlerin yaklaşık yüzde 50'sinin normal sigaraya geçiş yaptığını ifade eden Sakin, şunları kaydetti:

"Bu durum, hem sigara hem de elektronik sigara kullanmanın kanser riskini artıran ciddi bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor. Elektronik sigara, sigaraya göre daha tehlikeli ve daha erken yaşta kansere sebep olabiliyor. Her türlü duman çıkaran tütün ürünü ve tütün mamulünden mutlaka uzak durmalıyız. Sigara içmeye devam etmek, riski azalttığı halde, sigara içen bireylerin vücutlarının tamamen iyileşmesi uzun zaman alır ve riskler yıllar boyu devam eder. Sigarayı içmeyi bırakmak riski azaltıyor olsa da, ilerleyen yıllarda genç yaşta kanser vakaları görebileceğiz."

0
  • ALTIN GRAM - TL 3023,47 0,27%
  • ALTIN ONS 2697,19 0,2%
  • BIST 100 10099,03 -1,54%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,805 -0,087%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,41741 0,00706%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 103,05 3,0476%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,8662 0,0743%
  • EURO/DOLAR 1,0529 0,0242%
  • EURO/TURK LIRASI 36,755 0,1101%
  • STERLIN/DOLAR 1,27751 0,01644%
Borsa Haberleri
Kasımda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
'İSO 500'deki şirketlerin sadece 89'u Borsa İstanbul'da, potansiyelimiz...'
Halka arz edilecek şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 11 şirket (10 Aralık)
Halkbank duyurdu: 1 banka, 1 şirket geliyor
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (11 Aralık)
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
Borsa İstanbul'da Suriye etkisi
Piyasalarda yıl sonu hesapları: Borsa, döviz, altın ve faizde son beklentiler; portföy önerileri
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bu hafta 6 şirkette genel kurul var
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (2-6 Aralık)
6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
GERİ
İLERİ
Kasımda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
'İSO 500'deki şirketlerin sadece 89'u Borsa İstanbul'da, potansiyelimiz...'
Halka arz edilecek şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 11 şirket (10 Aralık)
Halkbank duyurdu: 1 banka, 1 şirket geliyor
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (11 Aralık)
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
Borsa İstanbul'da Suriye etkisi
Piyasalarda yıl sonu hesapları: Borsa, döviz, altın ve faizde son beklentiler; portföy önerileri
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bu hafta 6 şirkette genel kurul var
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (2-6 Aralık)
6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL