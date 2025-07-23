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Geri ödeme listesine 12 ilaç daha alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) düzenlemesiyle tamamı yerli üretim 12 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

21 Temmuz 2025 | 10:14
Son Güncellenme: 21 Temmuz 2025 | 10:14
Geri ödeme listesine 12 ilaç daha alındı

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından geri ödeme listesine alınan ilaçlarla ilgili açıklama yaptı.

Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." 

Paylaşımda, geri ödeme listesine alınan 12 ilacın bulunduğu infografiğe de yer verildi.

Buna göre, 4 antihipertansif, 2 antiromatizma, 1 antibiyotik, 1 ağrı kesici-ateş düşürücü, 1 amino asit türevi, 1 antiviral, 1 mide koruyucu, 1 elektrolit kaybı serumu geri ödeme listesine dahil edildi.

 

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