Günde 1 çay kaşığını aşmayın: Sağlığı tehdit ediyor

Türkiye'de her üç yetişkinden birinde hipertansiyon hastalığı görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yaklaşık bir çay kaşığına denk gelen günde en fazla 5 gram tuz tüketimi önerisine rağmen, Türkiye'de bu miktarın ortalama iki katı kadar tuz tüketiliyor.

Uzmanı Dr. Semiha Ayaydın Kaplan, yüksek tuz alımının hipertansiyona yol açtığını, damak tadının yanı sıra damar sağlığını ciddi şekilde olumsuz etkilediğini belirtti. Kaplan, fazla tuzun, vücutta su tutulmasına neden olduğunu, bu durumun kan hacmini artırarak tansiyonu yükselttiğini söyledi.

Tuzun fark etmeden tüketilen birçok gıdada gizli olarak yer aldığını vurgulayan Kaplan, "Tuz, sadece damakta değil, damarlarda da iz bırakır. Özellikle hazır ve işlenmiş gıdalardaki gizli tuz, kontrolsüz bir şekilde vücuda girerek uzun vadede hipertansiyon gelişimini hızlandırabilir." ifadelerini kullandı.

Aşırı tuz tüketiminin sadece hipertansiyona yol açmakla sınırlı kalmadığına dikkati çeken Kaplan, şunları kaydetti:

"Aşırı tuz tüketimi, vücutta su tutulumunu artırarak bacaklarda, ellerde ve ayaklarda ödem oluşumuna neden olabilir. Böbrekler üzerindeki yükü artırması nedeniyle zamanla böbrek fonksiyonlarının bozulmasına, hatta böbrek yetmezliğine yol açabilir. Kalp ise artan kan hacmi ve damar direnci karşısında daha çok çalışmak zorunda kalır. Bu da kalp yorgunluğu ve kalp yetmezliği riskini beraberinde getirir. Kemik sağlığı da bu süreçten olumsuz etkilenir çünkü aşırı tuz, vücuttan kalsiyum atımını artırarak osteoporoz riskini yükseltir. Ayrıca tuzun mide mukozasını tahriş ederek reflü ve gastrit gibi sorunlara zemin hazırladığı da bilinir."

SOFRAYA KOYMAKTAN VAZGEÇİN

Tuz tüketimini azaltmanın, genel sağlık durumunu gözle görülür şekilde iyileştirebileceğini belirten Kaplan, sofraya tuzluk koymaktan vazgeçmeyi, yemekleri pişirirken kontrollü tuz kullanmayı ve lezzeti, alternatif baharatlarla sağlamayı tavsiye etti.

Paketli ve hazır gıdalarda etiket okuma alışkanlığı edinmenin, büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaplan, "Bu ürünlerde sodyum oranları, çoğu zaman tahmin edilenden çok daha yüksek olabilir. Evde yemek yapmaya özen göstermek ve dışarıda yenen yemeklerin tuz oranı konusunda bilinçli tercihler yapmak da tuz tüketimini azaltmanın etkili yollarından." değerlendirmesinde bulundu.