Yaşlandıkça kanser geliştirme riski yani yaşlandıkça tanı konulma olasılığı artıyor. Bu bilinen bir durum. Çünkü, çok genel anlatımla yaşlandıkça vücudumuzdaki hücrelerin DNA'sında hasar birikir ve bağışıklık sistemi zayıflar. Ayrıca, yaşam boyu maruz kalınan çevresel faktörler de kanser riskini artıran önemli etkenlerdir. Ancak şimdi St. Louis'deki Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doçent olan, yeni araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Yin Cao önemli bulgular paylaşıyor.

Öncelikle uzmanlar giderek daha fazla oranda yaşın sadece geçen yılları ifade etmediğini düşünüyor. Yani yaş aynı zamanda yaşam tarzı, stres ve genetikten kaynaklanan, bazen kişinin biyolojik yaşı olarak adlandırılan vücuttaki yıpranmayı işaret ediyor.

CNN'nin haberine göre bu konuda bir araştırmanın sonuçlarını paylaşan Dr. Yin Cao da "Kanserin bir yaşlanma hastalığı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak, gerçekten daha genç bir nüfusa doğru ilerliyor" diyor ve 'biyolojik yaşlanma' kavramının önemine vurgu yapıyor.

ARAŞTIRMA SÖYLÜYOR: HIZLANMIŞ YAŞLANMA

Cao ve ekibi, UK Biobank adlı geniş bir veri kaydına katılan 37 ila 54 yaş arası 148.724 kişinin tıbbi kayıtlarını inceledi. Biyolojik yaşla ilişkili olduğu gösterilen dokuz kan bazlı belirtece (albümin, kreatinin, glukoz, lenfosi yüzdesi, kırmızı hücre dağıtılım genişliği vb) odaklandılar: Bu dokuz değer daha sonra her kişinin biyolojik yaşını hesaplamak için kullanılan PhenoAge adlı bir algoritmaya girildi. Araştırmacılar, kişilerin biyolojik yaşlarını kronolojik yaşlarıyla karşılaştırarak hızlanmış yaşlanmayı belirlediler.

Ardından kanser kayıtlarını kontrol ederek gruptaki kaç kişiye erken kanser tanısı konulduğunu incelediler; araştırmacılar erken kanserleri 55 yaşından önce ortaya çıkan kanserler olarak tanımladı. Yaklaşık 3.200 bu tür kanser tanısı konuldu.

YÜZDE 17 DAHA FAZLA HIZLANMIŞ YAŞLANMA

Araştırmacılar, 1965 veya daha sonra doğan kişilerin, 1950'den 1954'e kadar doğanlara göre %17 daha fazla hızlanmış yaşlanma belirtileri gösterme olasılığının olduğunu buldular.

HIZLANMIŞ YAŞLANMA KANSER RİSKİYLE İLİŞKİLİ

Araştırmacılar hızlanmış yaşlanmanın kanser riskinde artışla ilişkili olduğunu buldular. En güçlü ilişkiler akciğer, mide ve bağırsak ile rahim kanserlerinde görüldü. CNN haberinde "Biyo-banka örneğinde en az hızlanmış yaşlanmaya sahip kişilerle karşılaştırıldığında, en yüksek puanı alanların erken başlangıçlı akciğer kanseri riski 2 kat, gastrointestinal tümör riski %60'tan fazla ve rahim kanseri riski %80'den fazla arttı" diyor.

Gençlerde artan kanser vakalarına yönelik yapılan çalışma, hızlanmış biyolojik yaşlanmanın, önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Yani, kişinin takvim yaşına göre vücudunun daha hızlı yıpranması, başta akciğer, mide-bağırsak ve rahim kanserleri olmak üzere belirli türlerin riskini artırıyor. Bu bulgu, kanser gelişiminde yaşam tarzı gibi faktörlerin kronolojik yaştan daha derin etkileri olabileceğine işaret ediyor.