Kurban eti nasıl tüketilmeli? Bir diyetisyenden 7 öneri var

Kurban Bayramı döneminde kırmızı et tüketiminin artması, bazı sağlık risklerini de beraberinde getirebilir. Özellikle kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet ve mide rahatsızlıkları olanlar için uzmanlardan uyarı var. Doymuş yağ ve kolesterol içeriği yüksek olan yağlı etler, özellikle kalp-damar, şeker hastalığı (diyabet) ve hipertansiyonu olan bireyler için risk oluşturuyor. Bu kişilerin yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeleri, porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri ve etleri mutlaka salata gibi lifli gıdalarla tüketmeleri gerekiyor. Etin saklama koşulları, pişirme yöntemleri ve porsiyon kontrolü oldukça önemli.

NASIL PİŞİRİLMELİ?

Uzman Diyetiysen Şeyda Aydın Yaşar, etlerin pişirilme yönteminin sağlığı doğrudan etkilediğini belirtti.

Haşlama, ızgara ve yağsız sote gibi sağlıklı pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini aktaran Yaşar, "Yüksek ısıda kızartma gibi yöntemler, kanserojen madde oluşumuna neden olabilir. Ayrıca etleri sebzelerle birlikte pişirmek besin çeşitliliğini artırarak dengeli bir beslenme örüntüsü oluşturur." ifadelerini kullandı.

BİR ÖĞÜNLE SINIRLANDIRILMALI

Yaşar, sağlıklı bireylerin bayramda her gün et tüketebileceğini ancak bunun sadece bir öğünle sınırlandırılması gerektiğini vurgulayarak, diğer öğünlerde sebze, salata, meyve ve yoğurt gibi besinlere ağırlık verilmesi gerektiğini kaydetti.

BAYRAMDA BOYU BOL SU VE HAREKET

Yeterli sıvı alımının özellikle yaz aylarında önemli olduğunu hatırlatan Yaşar, bayram boyunca bol su içmeye özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Yaşar, bayramda hareketsiz kalmamanın önemli olduğuna işaret ederek, yemeklerden sonra yürüyüş yapmak, bisiklete binmek veya açık havada oyun oynamanın hem sindirimi kolaylaştıracağını hem de metabolizmayı canlı tutacağını anlattı.

KENDİ YAĞIYLA PİŞİRİLMELİ

Etlerin kendi yağıyla pişirilmesi gerektiğine dikkati çeken Yaşar, "Özellikle kuyruk yağı ve tereyağı gibi doymuş yağlar eklenmemelidir. Izgarada pişirirken de etin yüzeyi kömürleşmemeli." ifadelerini kullandı.

ÇİĞ, AZ PİŞMİŞ TÜKETİLMEMELİ

Yaşar, kesim öncesi ve sonrası hijyen kurallarına dikkat edilmemesinin halk sağlığı için ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, "Etler çiğ veya az pişmiş olarak kesinlikle tüketilmemeli, zira bazı zoonoz hastalıklar bu şekilde insana bulaşabilir." değerlendirmesini yaptı.

DONMUŞ ETİ ÇÖZÜP TEKRAR DONDURMAYIN

Etlerin birer yemeklik porsiyonlara ayrılarak saklanması ve eksi 18 derece gibi uygun sıcaklıkta dondurulması gerektiğini aktaran Yaşar, donmuş etin çözülüp tekrar dondurulmasının ciddi sağlık riskleri doğurabileceğini kaydetti.

KURBAN ETİNİ DİNLENDİRİN

Yaşar, kurban etinin buzdolabında en az 24 saat dinlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Aksi takdirde sindirimi zor olabilir. Et yemeklerinin yanında sebze ve tam tahıllar tercih edilmelidir." ifadelerini kullandı. Önerilerin sadece hastalıkları önlemek için değil, genel sağlığın korunması açısından da önemli olduğunu vurgulayan Yaşar, "Et tüketiminizi dengeleyin, sofranızdan sebzeyi eksik etmeyin, su içmeyi ihmal etmeyin. Bayramı sağlıklı geçirmenin en güzel yolu budur." değerlendirmesini yaptı.

