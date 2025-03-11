Michigan Üniversitesi’nde çalışan bir nörolog olan Baibing Cehn, CNBC'ye yazdığı makalede beyin sağlığını korumak için hastalarına önerdiği ve kendisini de uyguladığı yöntemleri şöyle sıralıyor:

1. Güne beyin sağlığıma iyi gelen bir kahvaltıyla başlıyorum

Bol su içmeyi, kaliteli uyku almayı ve günde üç öğün yemek yemeyi hedefliyorum. Sabahları genellikle çok tahıllı ve yüksek lifli ekmek, yoğurt, kuruyemişler ve meyveler içeren besleyici bir kahvaltıyla sağlıklı bir “ton” oluşturmaya çalışıyorum.

2. Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans ediyorum

Dansın büyük bir savunucusuyum. Kalbiniz ve beyniniz için koordinasyon, ritim, mekansal farkındalık ve yaratıcılık gerektiren mükemmel bir aerobik egzersizdir. Koreografi öğrenmek ayrıca zihinsel katılım ve hafıza gerektirir. Beyninizin birden fazla bölümünü uyarır ve vücudun geri kalanıyla olan sinirsel bağlantıları güçlendirir.

Yüzme, bisiklete binme ve merdiven çıkma gibi birden fazla bilişsel ve fiziksel aktiviteyi inceleyen bir çalışmada, dansın demans riskini düşüren tek fiziksel aktivite olduğu ortaya çıktı.

3. Yabancı dil becerilerim üzerinde çalışıyorum

Başka bir dili konuşmayı öğrenmek, dikkatinizi ve çalışma belleğinizi geliştirir ve beyninizdeki yapıları değiştirebilir. Araştırmalar, iki dili akıcı bir şekilde konuşabilme yeteneğinin daha yüksek bir bilişsel rezervle ilişkili olduğunu göstermektedir. Bilişsel rezerviniz ne kadar güçlüyse, beyin zamanla bozulduğunda veya yapısal olarak değiştiğinde bilişsel gerilemeye o kadar az duyarlı olursunuz. Bu, iki dilli bireylerin tek dilli bireylere kıyasla demans semptomlarının başlangıcında dört ila beş yıllık bir gecikme göstermesinin nedenlerinden biri olabilir.