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Sigarayı bıraktıktan 24 saat sonra ne oluyor?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, sigarayı bırakmada kararlı olmanın, tetikleyici ortamlardan uzak durmanın ve profesyonel destek almanın önemli olduğunu söylüyor. İşte sigarayı bırakmanın faydaları:

07 Şubat 2025 | 22:10
Son Güncellenme: 07 Şubat 2025 | 22:10
Sigarayı bıraktıktan 24 saat sonra ne oluyor?

 Tokmak, sigarayı bırakmanın, kalp atış hızının düzelmesinden solunum fonksiyonlarının iyileşmesine kadar birçok olumlu sağlık etkisi sağladığını belirtti.

Tokmak, bağımlılık yapıcı etkisinden dolayı sigarıyı bırakmanın zor ama gerekli olduğunun altını çizerek "Sigara, insan vücudunun hemen her bölgesine zarar veren binlerce kimyasal madde içermektedir. Pasif içicilik bile en az aktif içicilik kadar zararlıdır." ifadelerini kullandı.

Sigarayı bırakmanın sağlık açısından sayısız olumlu etkileri olduğunu belirten Toprak, şöyle devam etti:

"Bıraktıktan 20 dakika sonra kalp atış hızı ve tansiyon düzelmeye başlar. 8 saat sonra kandaki karbonmonoksit oranı azalır, oksijen seviyesi yükseltir. 24 saat içinde kalp krizi riski düşer. 2-3 hafta içinde solunum fonksiyonları iyileşir. 3-9 ay sonra nefes darlığı ve öksürük azalmaya başlar."

- Akciğer kanserinde erken tanı hayat kurtarır

Tokmak, sigara kullanımının, dünya genelinde en çok ölüme neden olan kanser türlerinden akciğer kanserinin en önemli sebeplerinden biri olduğunu kaydetti.

Akciğer kanserinin erken belirtileri arasında uzun süreli ve tipi değişen öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve kilo kaybı yer alıdığını aktaran Tokmak, "Akciğer kanserinde erken teşhis hayat kurtarıcıdır. Erken evrede tespit edilen kanser vakalarında cerrahi müdahale ile tamamen kurtulma şansı mevcuttur. Geç evrede kemoterapi, radyoterapi ve immunoterapi gibi tedavi yöntemleri uygulanabilir." açıklamasını yaptı.

Sigara bağımlılığından kurtulmak için ilk adımın, sigara içme alışkanlığından vazgeçme kararını almak olduğuna vurgulayan Tokmak sigarayı bırakmak için yapılması gerekenlerle ilgili şunları aktardı:

"Elinizdeki tüm sigaralardan kurtulun. Bırakma kararınızı çevrenizle paylaşın. Sigara tüketimini tetikleyici ortamlardan uzak durun. Bol su için ve sağlıklı beslenin. Egzersiz, yürüş gibi alternatif aktiviteler belirleyin. Nikotin replasman tedavileri, akupunktur, psikolojik destek gibi profesyonel yardımlar alın."

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