Adını tarihi okçulardan gücünü yapay zeka tabanlı teknolojisinden alıyor

Geçen hafta Bayraktar AKINCI TİHA’dan yapılan atışlı testte havadaki hedefleri tam isabetle vuran KEMANKEŞ 1 bu kez de yer hedeflerini başarıyla imha etti.

Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü yapay zeka tabanlı insansız sistemler kritik testleri başarıyla tamamlamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Bayraktar AKINCI TİHA’dan ilk kez ateşlenen KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Akıllı Seyir Füzesi, zorlu bir senaryoda gerçekleştirilen hava hedefi imha görevini başarıyla tamamlamıştı. Dün yapılan testte ise bu kez yer hedefleri tam isabetle vuruldu.