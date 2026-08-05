ASELSAN 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı duyuruda, yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk 6 aylık döneminde alınan yeni işler yüzde 72 artışla 4,9 milyar dolar oldu. Sürdürülebilir büyüme stratejisinin çıktılarını günden güne geliştiren ASELSAN'ın bakiye siparişleri yılın ilk yarısında yüzde 45 artarak 23,2 milyar dolara ulaştı. Şirket bu dönemde ölçek ve kapasite genişlemelerine yönelik yatırımlarını yüzde 195 artırarak 323 milyon dolara çıkardı.

Üretime ve AR-GE'ye yönelik güçlü yatırımlar, ASELSAN'ın sektördeki önemli konumunu destekleyen stratejik adımlar olarak öne çıktı. ASELSAN'ı geleceğe hazırlayan yatırımların kuvvetli şekilde gerçekleştiği bu dönemde Net Borç/FAVÖK oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,57'den 0,55'e geriledi.

ASELSAN, uzun dönemli hedeflerine ulaşmak amacıyla 2024'te uygulamaya başladığı aselsaneXt Programı'nın olumlu çıktılarını elde etmeye 2026'nın ilk yarısında da devam etti.

ASELSAN'ın 2026'nın ilk yarısında cirosu geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 25 büyüyerek 88,5 milyar liraya ulaştı. Bu büyüme, yüksek teknolojiye sahip ürün ve sistemlerin satışlarında kaydedilen güçlü taleple desteklendi. Yılın ilk altı ayında elde edilen hasılatta hava savunma, radar, elektronik harp, yapay zeka destekli kent güvenliği, deniz sistemleri, elektro-optik ve güdümlü mühimmat sistemleri belirleyici rol oynadı.

Güçlü büyümeyle birlikte operasyonel verimlilik ve yüksek teknolojiye odaklanma stratejilerini kurumsal dönüşüm faaliyetlerinin merkezinde tutan ASELSAN'ın ilgili dönemdeki FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 120 baz puan artarak yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin, aynı dönemde FAVÖK tutarı da yüzde 31 artarak 23,2 milyar liraya ulaştı. Verimlilik artışı sağlayan uygulamaların kararlılıkla yürütülmesi, ürün portföyü içerisindeki kritik teknolojilere yönelik dönüşüm, şirketin büyümesine ve operasyonel marjlarının korunmasına önemli katkı sağladı. ASELSAN'ın kişi başı hasılatı dolar bazında yüzde 3 arttı.

AR-GE'ye yönelik yatırımlar sürüyor

ASELSAN'ın gerçekleştirdiği AR-GE harcamaları ilgili dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 804 milyon dolara yükseldi. Özellikle LEO uydu teknolojileri, kuantum hesaplama teknolojileri, sualtı sistem teknolojileri, itki sistem teknolojileri, mikroelektronik sistem teknolojileri, lazer teknolojileri ve uzun menzilli güdümlü mühimmat teknolojileri gibi giriş bariyeri yüksek alanlara yönelik yatırımlar hız kazandı.

Yılın ilk altı ayında, ASELSAN'a ilave üretim kabiliyeti ve ölçek kazandıracak yatırımlar kesintisiz bir şekilde gerçekleştirildi. Kapasite artışlarına yönelik OĞULBEY Teknoloji Üssü ve mevcut yerleşkelerde devam eden yatırımların tutarı bu dönemde yüzde 195 arttı.

Yılın ilk yarısında, 40 milyon dolar yatırımla tamamlanan 17 bin 360 metrekare kapalı alana sahip akıllı mühimmat, hava savunma ve su altı sistemleri ilave üretim ve test merkezleri devreye alındı. Hava ve deniz savunma sistemlerinin üretiminde robotik ve otomasyon altyapısı önemli ölçüde güçlendirildi. Devreye alınan ve devam etmekte olan yatırımlarla birlikte şirketin teslimat kapasitesi, hız ve kalite kabiliyeti artırıldı.

Geçen yıl temeli atılan ve Cumhuriyet tarihinin tek seferdeki en büyük savunma sanayisi yatırımı olan Oğulbey Teknoloji Üssü yatırımının ilk fazının da 2026'nın üçüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Söz konusu geleceğe yönelik yatırımlarla şirketin savunma sanayisindeki küresel rolünün daha da güçlenmesi bekleniyor.

ASELSAN, finansal sürdürülebilirlik stratejisini 2026'nın ilk altı ayında da etkin bir şekilde uygulamaya devam etti. AR-GE ve seri üretime yönelik yatırım harcamalarının kuvvetli bir şekilde devam ettiği dönemde finansal verimlilik oranlarında da iyileşmeler gerçekleşti.

Şirketin operasyonel nakit akışı yılın ilk yarısında 15,2 milyar lira oldu. Söz konusu dönemde şirketin finansal borçlarının aktifler içerisindeki payı yüzde 13,3 oldu. Özkaynak oranı yüzde 56 olan ASELSAN, bu alanda sektör ortalamalarının üzerindeki konumunu sürdürdü. Yılın ilk yarısında şirketin aktif büyüklüğü yüzde 8, özkaynakları ise yüzde 4 büyüdü.

Yılın ilk 6 ayında ASELSAN'ın ticari borçları yıl sonuna göre yüzde 17 düştü. Özkaynak karlılığı bu dönemde yüzde 11,9'dan yüzde 15,5'e yükseldi.

"Önümüzdeki günlerde OĞULBEY yatırımımızda ilk üretim faaliyetlerine başlayacağız"

Açıklamada, şirketin birinci yarıyıl finansal sonuçlarına ilişkin görüşleri yer alan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "2025, ASELSAN tarihinin en güçlü finansal performansına imza attığımız yıl olarak kayıtlara geçmişti. 2026'nın ilk yarısında elde ettiğimiz sonuçlar ise bu başarıyı daha da ileri taşıdığımızı gösteriyor. 2025'te yakaladığımız tarihsel ivmeyi, yeni sözleşmelerimiz, artan üretim kapasitemiz ve güçlenen teknolojik yetkinliklerimizle çok daha üst bir seviyeye çıkardık." ifadelerini kullandı.

Bilançonun 6 aylık performansın gücünü ortaya koyduğu kadar, başarılarının gelecek dönemde de kesintisiz devam edeceğini gösterdiğine işaret eden Akyol, "Hasılatımızı geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 25 artırarak 88,5 milyar liraya ulaştırdık. Dolar bazında ise yüzde 37 gibi çok önemli bir büyümeye imza attık. 2025'te bakiye sipariş rakamlarında ilk defa 20 milyar dolar seviyesini aşmıştık. Gelecek yıldan itibaren artık 30 milyar dolar seviyelerini göreceğimize inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Akyol, 6 ayda 19 yeni robotik otomasyon hattını kurduklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde OĞULBEY yatırımımızda ilk üretim faaliyetlerine başlayacağız. Bu adım, ASELSAN adına yılın en değerli gelişmelerinden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu yatırımları gerçekleştirirken finansal disiplinlerini de hassasiyetle koruduklarını vurgulayan Akyol, güçlü operasyonel nakit akışı ve sağlıklı bilanço yapısı sayesinde büyümeyi finansal sürdürülebilirlik anlayışıyla desteklediklerini kaydetti.

"Nitelikli kadromuzu büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz"

Akyol, Net Borç/FAVÖK oranının 0,55 seviyesinde gerçekleşmesinin de yüksek yatırım döneminde borçluluk seviyesini kontrollü biçimde yönettiklerinin kanıtı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yoğun yatırım dönemlerinde normalde bu oranın yükselmesi beklenir. Bizim geçen yılki seviyeyi korumamız ve hatta bir miktar aşağı çekmemiz finansal disiplinimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından ayrıca önem taşıyor. Hızlı büyüme döneminde operasyonel marjlarımızı geliştirmemiz ise bir yandan daha yüksek katma değerli işler yaptığımızı diğer yandan da bu işleri çok daha verimli bir şekilde yürüttüğümüzü gösteriyor."

Son dönemde ASELSAN olarak yaptıkları çalışmaları değerlendiren Akyol, "Teknoloji yoğun firmaların en önemli gücü insan kaynağıdır. Nitelikli kadromuzu büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. Yılın ilk yarısında 1000'den fazla yeni istihdam sağladık. Bunun yaklaşık yüzde 15'inin yurt dışından gelen arkadaşlarımız olması bizi ayrıca sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Akyol, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ülkenin savunma sanayisindeki yetkinliklerini ve ASELSAN'ın yüksek teknoloji çözümlerini uluslararası gündeme taşıyan stratejik bir platform olduğunu belirterek, "Bu önemli zirvede, savunma yatırımlarının uzun vadeli olarak artırılmasına yönelik önemli kararlar alındı. Entegre hava savunma, radar ve elektronik harp alanları, NATO'nun öncelikleri arasında öne çıktı. Bunlar aynı zamanda ASELSAN'ın güçlü olduğu alanlar. Ürün portföyümüzün NATO'nun ihtiyaçlarıyla güçlü bir uyum içinde olması, gelecek adına önemli bir gösterge. Önümüzdeki dönemde de yüksek teknolojili ürünlerimizi, üretim kapasitemizi ve küresel iş birliklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. ASELSAN’ı dünyanın önde gelen savunma teknolojisi şirketlerinden ve güçlü küresel teknoloji markalarından biri haline getirme hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.