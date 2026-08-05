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  • Elon Musk'ın SpaceX'i ilk bilançosunu açıkladı: Gelir yüzde 92 arttı, net zarar 541 milyon dolar

Elon Musk'ın SpaceX'i ilk bilançosunu açıkladı: Gelir yüzde 92 arttı, net zarar 541 milyon dolar

Elon Musk'ın uzay teknolojileri şirketi SpaceX, haziran ayında gerçekleşen halka arzın ardından ilk finansal sonuçlarını duyurdu. Şirketin geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 92 artış gösterdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Elon Musk'ın SpaceX'i ilk bilançosunu açıkladı: Gelir yüzde 92 arttı, net zarar 541 milyon dolar

SpaceX, haziran ayında gerçekleştirdiği halka arzın ardından ilk bilançosunu açıkladı.

Şirketin 2026 yılının nisan-haziran dönemine ilişkin bilançosuna göre, SpaceX'in geliri ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 92 yükselişle 7,81 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2025'in aynı döneminde 4,07 milyar dolar gelir elde etmişti.

Yapay zeka segmentindeki geliri yıllık yüzde 247 artışla 2,56 milyar dolar oldu

Segmentler bazında incelendiğinde, SpaceX'in bağlantı alanından elde ettiği gelir yıllık yüzde 66 artarak 4,29 milyar dolara çıktı. Yapay zeka segmentindeki geliri yıllık yüzde 247 artışla 2,56 milyar dolara yükselirken uzay ve fırlatma hizmetlerinden elde ettiği gelir ise yüzde 29 artarak 962 milyon dolar oldu.

Şirketin ikinci çeyrekte net  zararı 541 milyon dolar

SpaceX, ikinci çeyrekte 541 milyon dolar net zarar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 1 milyar dolar net zarar etmişti.

Söz konusu dönemde, ağırlıklı olarak yapay zeka altyapı yatırımlarının etkisiyle şirketin toplam sermaye harcamaları yıllık bazda yaklaşık yüzde 550 artarak 18,37 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 2,83 milyar dolar seviyesindeydi.

Şirketin yapay zeka alanındaki sermaye harcamaları, geçen yılın ikinci çeyreğindeki 749 milyon dolar seviyesinden bu yılın aynı döneminde 15,8 milyar dolara yükseldi.

SpaceX hisseleri, 12 Haziran'da Nasdaq borsasında "SPCX" koduyla işlem görmeye başlamıştı.

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