Togg T10X ve T10F kredi kampanyası: Faiz oranları ve taksitler belli oldu

Togg, T10X V2 ve T10F V2 modelleri için yeni kredi kampanyasını açıkladı. Sınırlı sayıdaki araç için faizsiz kredi ve farklı vade seçenekleri sunulurken, kampanyanın detayları da belli oldu. Peki, Togg kredi kampanyasında faiz oranları ve vadeler nasıl?
1 Togg T10F fiyatları ne kadar?
Togg T10F modelinin V1 RWD Standart Menzil versiyonu 1 milyon 884 bin 980 liradan, V1 RWD Uzun Menzil versiyonu 2 milyon 195 bin 600 liradan, V2 RWD Uzun Menzil versiyonu 2 milyon 370 bin 930 liradan, V2 4More versiyonu ise 3 milyon 217 bin 937 liradan satışa sunuluyor.
Sınırlı sayıdaki T10F araç için bireysel müşterilere yönelik yüzde 0 faizli kredi seçenekleri uygulanıyor.
2 Togg T10F faizsiz kredi seçenekleri neler?
Togg T10F V2 modeli için açıklanan kredi kampanyasında üç farklı ödeme seçeneği bulunuyor. Buna göre, 700 bin lira kredi için 4 ay vade ve yüzde 0 faizle aylık 175 bin 667 lira, 500 bin lira kredi için 6 ay vade ve yüzde 0 faizle aylık 83 bin 334 lira ödeme öngörülüyor. Ayrıca 300 bin liralık kredi, 10 ay vadeyle aylık 30 bin lira taksitle sunuluyor.
Filo alımlarına yönelik yüzde 100 finansman desteği de devam ediyor. Bu kapsamda T10F V2 için 700 bin lira kredi 4 ay vadeyle ve yüzde 0 faizle aylık 175 bin lira taksitle, 500 bin lira kredi 6 ay vadeyle ve yüzde 0 faizle aylık 83 bin 334 lira taksitle, 300 bin lira kredi ise 10 ay vadeyle ve yüzde 0 faizle aylık 30 bin lira taksitle veriliyor.
T10F 4More modelinde ise 1,5 milyon liralık kredi için 10 ay vade ve yüzde 0 faiz uygulanırken, aylık taksit tutarı 150 bin lira olarak belirtiliyor.
3 Togg T10X kredi kampanyasının detayları neler?
Togg T10X V2 modeli için 700 bin liralık kredi, 4 ay vade ve yüzde 0 faizle aylık 175 bin lira taksitle sunuluyor. Aynı modelde 500 bin lira kredi için 6 ay vade ve yüzde 0 faizle aylık 83 bin 334 lira, 300 bin lira kredi için ise 10 ay vade ve yüzde 0 faizle aylık 30 bin lira taksit uygulanıyor.
T10X 4More modelinde 1,5 milyon liralık kredi, 10 ay vade ve yüzde 0 faizle aylık 150 bin lira taksitle veriliyor.
Diğer kredi seçeneklerinde ise T10X V2 için 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,95 faiz oranıyla aylık 78 bin 8 lira taksit öngörülüyor. T10X 4More modelinde de 1,5 milyon lira kredi, 36 ay vade ve yüzde 2,95 faizle aylık 77 bin 527 lira taksitle sunuluyor.
4 Togg T10X filo satışlarında kredi ve taksit seçenekleri
Filo alımlarına yönelik kredi kampanyasında T10X V2 modeli için 700 bin lira kredi, 4 ay vade ve yüzde 0 faizle aylık 175 bin lira taksitle sunuluyor. Aynı modelde 500 bin liralık kredi için 6 ay vade ve yüzde 0 faizle aylık 83 bin 334 lira, 300 bin liralık kredi için ise 10 ay vade ve yüzde 0 faizle aylık 30 bin lira ödeme uygulanıyor.
T10X 4More modelinde ise 1,5 milyon lira kredi, 10 ay vade ve yüzde 0 faizle aylık 150 bin lira taksitle veriliyor.