Togg T10X ve T10F kredi kampanyası: Faiz oranları ve taksitler belli oldu

Togg T10F V2 modeli için açıklanan kredi kampanyasında üç farklı ödeme seçeneği bulunuyor. Buna göre, 700 bin lira kredi için 4 ay vade ve yüzde 0 faizle aylık 175 bin 667 lira, 500 bin lira kredi için 6 ay vade ve yüzde 0 faizle aylık 83 bin 334 lira ödeme öngörülüyor. Ayrıca 300 bin liralık kredi, 10 ay vadeyle aylık 30 bin lira taksitle sunuluyor.

Filo alımlarına yönelik yüzde 100 finansman desteği de devam ediyor. Bu kapsamda T10F V2 için 700 bin lira kredi 4 ay vadeyle ve yüzde 0 faizle aylık 175 bin lira taksitle, 500 bin lira kredi 6 ay vadeyle ve yüzde 0 faizle aylık 83 bin 334 lira taksitle, 300 bin lira kredi ise 10 ay vadeyle ve yüzde 0 faizle aylık 30 bin lira taksitle veriliyor.

T10F 4More modelinde ise 1,5 milyon liralık kredi için 10 ay vade ve yüzde 0 faiz uygulanırken, aylık taksit tutarı 150 bin lira olarak belirtiliyor.