Sürü dronlara karşı üçlü kalkan: ASELSAN sistemleri hedefleri saniyeler içinde vurdu

Hedeflerin atış menziline girmesinin ardından İHA'lar, GÖKBERK ve EJDERHA sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. ÇELİKKUBBE konseptinin en alt katmanında yer alan bu üç sistem, mini ve mikro sınıf İHA tehditlerine karşı koordineli bir şekilde görev yaptı.