"Seçimde toplama 69 belediye aldık. Bu sonuçlar milletimizin tercihin milli görüşten yana kullandığını açık şekilde göstermiştir. Bu sonuçlar milli görüşün yeniden şahlanışıdır. yeniden refahın iktidara yürüyüşünün ayak sesleridir.

Belediye başkanlığı seçimlerinde Türkiye genelinde yüzde 6, belediye meclis üyeliği seçimleri de yüzde 7,8 oy oranına ulaşmıştır.

14 Mayıs seçimlerine göre belediye başkanlığında yüzde 100'ün üzerinde, meclis üyeliği seçimlerinde yüzde 150'nin üzerinde oy oranına ulaştığımız ve seçimin şampiyonu ve yıldızı olduğunu açık şekilde göstermiştir. Partimizle ilgili algı operasyonlarına, iftiralara, karalama kampamlarına aziz milletimiz sandıkta cevap vermiştir".