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Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk

31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da bir açıklama yaptı. Erbakan partisinin seçimlerde üçüncü parti olduğunu söyledi.

01 Nisan 2024 | 00:42
Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk

"Seçimde toplama 69 belediye aldık. Bu sonuçlar milletimizin tercihin milli görüşten yana kullandığını açık şekilde göstermiştir. Bu sonuçlar milli görüşün yeniden şahlanışıdır. yeniden refahın iktidara yürüyüşünün ayak sesleridir.

Belediye başkanlığı seçimlerinde Türkiye genelinde yüzde 6, belediye meclis üyeliği seçimleri de yüzde 7,8 oy oranına ulaşmıştır.

14 Mayıs seçimlerine göre belediye başkanlığında yüzde 100'ün üzerinde, meclis üyeliği seçimlerinde yüzde 150'nin üzerinde oy oranına ulaştığımız ve  seçimin şampiyonu ve yıldızı olduğunu açık şekilde göstermiştir. Partimizle ilgili algı operasyonlarına, iftiralara, karalama kampamlarına aziz milletimiz sandıkta cevap vermiştir".

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