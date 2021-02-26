Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, “Zor bir yılı geride bıraktık. Sigorta şirketlerinin geçtiğimiz yıl dünya genelinde yaptığı ödeme tutarı 84 milyar dolar. Covid -19 kaynaklı ödemeler bu rakamın 30 milyar dolarını oluşturuyor. Türkiye’de ise 300 milyon dolar civarı ödeme oldu” dedi. Yılmaz, Howden’ın 2021’de Türkiye’deki yatırımlarını artıracağını da ifade etti.

Talip Yılmaz / tyilmaz@ekonomist.com.tr

Pandemi süreci dünyada her alanda olduğu gibi sigortacılık sektöründe de değişimlerin yaşanmasına neden oldu. Yaklaşık 4 bin 500 kişiye istihdam sağlayan Howden’ın Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, 2020 yılını değerlendirirken, 2021 beklentilerini paylaştı. Sigorta şirketlerinin geçtiğimiz yıl küresel ölçekte 84 milyar dolar ödeme gerçekleştirdiğini söyleyen Yılmaz, salgın kaynaklı ödeme tutarının 30 milyar dolar olarak hesaplandığını aktardı.

Yılmaz, Türkiye’de de 300 milyon dolar civarında Covid kaynaklı ödeme yapıldığını ifade etti. Atınç Yılmaz, pandemi süreci ile birlikte sigortacılık alanında büyük bir değişim yaşandığını ve çoğu şirketin zorunlu olarak hızlı bir şekilde dijital bir dönüşüm içerisine girdiğini vurguladı.

TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜ YÜZDE 19,3 ORANINDA BÜYÜDÜ

Türk sigorta sektörü hakkında değerlendirmelerde bulunan Atınç Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre Türk sigorta sektörü geçtiğimiz yılı yüzde 19,3’lük büyüme ile kapattı. Pandemi yılında toplam 1,7 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Dünyada ve Türkiye’de belli dönemlerde üretim ve tüketimin özellikle belirli endüstrilerde tamamen durması, sonradan açılsa bile pandemi öncesi döneme yakın bir noktaya gelmemesi sigorta prim üretimine de olumsuz yansıdı.

Atınç Yılmaz, “Ancak Türkiye, dünyanın birçok ülkesine göre bu süreçten daha hızlı toparlanarak çıktı ve ilk şoktan sonra özellikle taşıt ve konut satışlarındaki hareketlenme ile sigorta sektöründe de toparlanmanın hızlı olmasını sağladı. Ağustos sonu itibariyle geçen senenin aynı dönemine göre prim üretimi yaklaşık yüzde 17 artışla 43 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu da sektörün reel olarak büyüdüğünü gösteriyor. Türk sigorta sektörü bu zorlu süreçten güçlenerek çıktı” dedi.

Atınç Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre sektörde yaşanan yüzde 19,3’lük büyümeye karşın Howden, 1 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdi ve yüzde 28’lik büyüme yakaladı.