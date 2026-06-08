Milyar dolarlık serinin yeni incisi: Süper Mario Galaksi gişeyi sallıyor

Bir animasyon filmi için nispeten düşük sayılabilecek 110 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen Süper Mario Galaksi filmi, bu sayede muazzam bir kâr elde etme yolunda ilerliyor. Serinin bir önceki filmi olan “The Super Mario Bros. Movie”, dünya çapındaki sinema gösterimlerini yaklaşık 1.4 milyar dolarlık devasa bir gişe hasılatıyla tamamlayarak tam bir gişe canavarına dönüşmüştü.

“The Super Mario Galaxy Movie”nin seslendirme kadrosunda, ilk filmde de yer alan Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Keegan-Michael Key ve Jack Black yeniden bir araya gelirken; ekibe Donald Glover, Glen Powell ve Benny Safdie gibi isimler de katıldı. Devam filminin yönetmen koltuğunda ise yine Aaron Horvath ve Michael Jelenic ikilisi oturdu.

Universal'ın önümüzdeki dönem takviminde Steven Spielberg’ün komplo gerilimi “Disclosure Day”, Christopher Nolan’ın “The Odyssey” filmi ve yine Illumination imzası taşıyan “Minions & Monsters” yer alıyor. Illumination stüdyosu; “Despicable Me” (Çılgın Hırsız), “Sing” (Şarkını Söyle), “The Secret Life of Pets” (Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı), “The Lorax” ve “How the Grinch Stole Christmas!” gibi yapımlarla sinema sektörünün en istikrarlı hit üreten stüdyolarından biri konumunda. Her iki "Super Mario" filminin de getirdiği bu olağanüstü kazançlar göz önüne alındığında; Universal, Nintendo ve Illumination, Mario ve Luigi'yi yeniden beyaz perdeye döndürmek için can atacaktır.

Variety'de yer alan habere göre; şu an itibarıyla “The Super Mario Galaxy Movie” yılın en çok hasılat yapan filmi unvanını elinde bulunduruyor. Onu hemen geriden Lionsgate’in “Michael” filmi, Amazon MGM Studios’un “Project Hail Mary”si ve Disney’in “The Devil Wears Prada 2” (Şeytan Marka Giyer 2) yapımı takip ediyor.