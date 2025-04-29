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Vampir temalı yeni filmden dikkat çeken gişe rakamı

Creed ve Black Panther filmlerinin yönetmeni Ryan Coogler’ın vampir temalı yeni filmi Günahkarlar (Sinners) ABD gişesinde önemli sonuçlar elde etti. Filmin ne kadar karlı olacağı şimdiden merak konusu.

29 Nisan 2025 | 00:28
Vampir temalı yeni filmden dikkat çeken gişe rakamı

Bu yılın dikkat çeken filmlerinden Günahkarlar (Sinners) ABD sinemalarındaki ikinci hafta sonunda neredeyse ilk hafta sonundaki kadar gelir elde etti: Açılışta 48 milyon dolar kazanan film ikinci haftada 45 milyon dolar hasılat yaptı.

Hollywood Reporter'a göre film 40 milyon doların üzerinde açılış yapan filmler arasında, 2009’daki Avatar’dan bu yana ikinci hafta sonunda en küçük düşüş yaşayan yapım oldu. Aynı zamanda R dereceli bir korku filmi için tarihteki en küçük ikinci hafta sonu düşüşünü gösterdi.
The Wrap, filmin "2013'te Alfonso Cuaron’un Gravity (Yerçekimi) filminden bu yana ABD’de en yüksek hasılat yapan orijinal canlı aksiyon filmi olacağını öngörüyor.

Filmin dünya çapında toplam gişe geliri 161 milyon doları aştı. Bütçesi ise 90 milyon dolar seviyesinde.

Filmde sorunlu geçmişlerini geride bırakmaya çalışan ikiz kardeşler, yeni bir başlangıç yapmak için memleketlerine döner. Ancak burada, onları bekleyen çok daha büyük bir kötülüğün olduğunu keşfederler.

Peki, film neden bu kadar ilgi çekti?

BBC'ye Günahkarlar bir korku filmi ancak aynı zamanda bir blues müzikali, bir gangster gerilim filmi ve 1930'larda Mississippi hakkında derinlemesine araştırılmış bir dönem draması. Belirli bir türün kurallarına bağlı kalmıyor; bu nedenle izleyiciler her şeyin nasıl sonuçlanacağını bilerek gelmiyor. Ayrıca izleyiciler hikayeyi kendileri keşfedebiliyor.

Bu arada film eleştirmenleri etkilemiş görünüyor. Rotten eleştirmen puanı yüzde 98, izleyici puanı ise yüzde 97. Filmin IMDb puanı ise 8.2

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Borsada cuma günü temettü açıklayan 8 şirket
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Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
Borsada geçen hafta bedelsiz kararını duyuran 4 şirket
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
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