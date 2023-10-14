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TAB Gıda halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihleri, fiyatı, kodu ve lot sayısı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzına onay vermişti. TAB Gıda'nın halka arz işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türk lirası cinsinden tarihin en büyük halka arzları arasına girmesi bekleniyor. Peki, TAB Gıda halka arzı ne zaman? İşte talep toplama tarihleri, fiyatı, kodu ve lot sayısıyla merak edilen soruların yanıtları:

14 Ekim 2023 | 17:52
Son Güncellenme: 14 Ekim 2023 | 18:08
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TAB Gıda halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihleri, fiyatı, kodu ve lot sayısı

SPK'nın son haftalık bültenine göre, Kurul, TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 130 liradan halka arz başvurusunu onayladı. TAB Gıda'nın halka arz işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 milyar 825 milyon lira ile Türk lirası cinsinden tarihin en büyük halka arzları arasına girmesi bekleniyor. İşte TAB Gıda Halka arzıyla ilgili merak edilen soruları yanıtları: 

TAB GIDA HALKA ARZI İÇİN TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NE ZAMAN?

TAB Gıda halka arz talep toplama tarihi 18,19,20 Ekim 2023 olarak açıklandı. Talep Toplama Yöntemi ile halka arz 18 Ekim 2023’te başlayacak ve 20 Ekim 2023 saat 17:00’de sona erecek.

TAB GIDA LOT SAYISI NE KADAR?

TAB Gıda halka arzında toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payların halka arzı gerçekleşecek. Talep toplamada  1 TL nominal değerli paylar 130 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak

TAB Gıda Sembolü Ne Olacak?

TAB Gıda hissesinin sembolü “TABGD” olacak.

İş Yatırım'ın sitesinde halka arzla ilgili şu bilgiler paylaşılıyor:

Halka Arz Fiyatı: 130,00 TL
Halka Arz Büyüklüğü: 6.825 milyon T
Halka Açıklık Oranı: %20,09
Halka Arz Miktarı ve Türü: 
Sermaye Artırımı: 28.875.000 TL nominal, 
Ortak Satışı: 23.625.000 TL nominal
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama
Dağıtım Yöntemi: Grup Çalışanları ve Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım
Planlanan Tahsisat Grupları: 
%2 Grup Çalışanları, 
%78 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 
%20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar
Satmama Taahhüdü (Lock-up): Ortaklar ve İhraççı için 1 yıl
Fiyat İstikrarı: Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün.

TAB GIDA HAKKINDA KISA KISA

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye’de 1994 yılından beri gıda sektöründe faaliyet gösteren TAB Gıda’nın hızlı servis sektöründeki faaliyetleri, 1995 yılında Burger King'in master franchisee haklarını alarak Türkiye’ye getirmesiyle başladı. Şirket markalarını Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro, Usta Döner, Döner Stop, Usta Pideci olarak sıralıyor.

Atatürk Barajı projesine de imza atan Ata Holding Grubu'nun ve bu kapsamda TAB Gıda’nın Kurucusu Ertuğrul Kurdoğlu (1932-20 Kasım 2013). Bugün TAB Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanı koltuğunda TAB Gıda Kurucusu Erhan Kurdoğlu oturuyor. 1987 ve 1991 yılları arasında Ata İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’de Genel Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapan Kurdoğlu, 1993 yılında Ekur İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi kurmuş. 1994’te TAB Gıda’yı kurmasının ardından Şirket, 1995 yılında Burger King’in Türkiye’deki haklarını satın almış. Kurdoğlu, Miami Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu.
 

 

 


 

 


 


 

 

 

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