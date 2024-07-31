Şirketten yapılan açıklamaya göre Auto King, Tesla ile yaptığı işbirliği kapsamında 'Tesla Onaylı Hasar Onarım Merkezi' (TABS-Tesla Approved Body Shop) ünvanı aldı. Yine açıklamaya göre şirket gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında Türkiye'de sayısı 15 bine yaklaşan Tesla sahiplerine hizmet verecek.

Açıklamada "'Tesla Onaylı Hasar Onarım Merkezi' ünvanını almaya hak kazanan Auto King, ilk etapta İstanbul Kartal'daki servis merkezinde Tesla sahiplerine hizmet verecek. Şirket, diğer servis merkezlerinde de bu hizmeti yaygınlaştırmak için de Tesla ile görüşmelerini sürdürüyor" denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Auto King Genel Müdürü Serkan Süer, otomotiv sektörünün, son yıllarda elektrikli ve hibrit araç üretimiyle hızlı bir değişim içinde olduğunu belirtti. Süer, Türkiye'de de benzer bir dönümümün yaşandığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

'Biz de hızla büyüyen elektrikli araç pazarında artan bakım-onarım ihtiyaçlarına yönelik önemli atılımlar yaptık. Bu kapsamda, küresel pazarın öncü markalarından Tesla ile işbirliğine giderek 'Tesla Onaylı Hasar Onarım Merkezi' ünvanını aldık. Elektrikli ve hibrit araçların her türlü bakımıyla ilgili uluslararası sertifikasyonları sağlayan firmalarla işbirliği yaparak bayilerimizi eğiteceğiz. Kısa sürede bu eğitimleri tamamlayarak ülke genelinde hizmet vermeyi hedefliyoruz. Amacımız, elektrikli araç pazarında tüm müşteri ve paydaşlarımıza en güvenilir, hızlı ve hesaplı bakım-onarım hizmetini sunarak Auto King farkını yaşatmak.'





