AJet, 22-24 Mart 2024 tarihlerinde alınacak ve 31 Mart-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seyahatlerle ilgili kampanya başlattı. Kampanyalı biletler, Yurt dışına 1 dolar+vergiler, yurt dışından Türkiye'ye uçuşlar içinse 1 euro+vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Türkiye'den yurt dışına (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışından Türkiye'ye direkt uçuşlar kampanya kapsamında.
- Biletleme Tarihleri: 22 Mart 2024 00:00 (Dahil) - 24 Mart 2024 23:59 (Dahil)
- Uçuş Tarihleri: 31 Mart - 31 Mayıs 2024
50 bin koltuk kontenjanı bulunan kampanyada şu lokasyonlar bulunuyor...