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AJet'ten 1 euro ve 1 dolara yurt dışı uçak bileti kampanyası

Türk Hava Yolları'nın yan kuruluşu olan AJet, Türkiye'den yurt dışına 1 dolar artı vergiler, yurt dışından Türkiye'ye 1 euro artı vergilerle alınabilecek bir kampanya başlattı.

22 Mart 2024 | 09:25
Son Güncellenme: 22 Mart 2024 | 09:45
AJet'ten 1 euro ve 1 dolara yurt dışı uçak bileti kampanyası

AJet, 22-24 Mart 2024 tarihlerinde alınacak ve 31 Mart-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seyahatlerle ilgili kampanya başlattı. Kampanyalı biletler, Yurt dışına 1 dolar+vergiler, yurt dışından Türkiye'ye uçuşlar içinse 1 euro+vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Türkiye'den yurt dışına (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışından Türkiye'ye direkt uçuşlar kampanya kapsamında.

  • Biletleme Tarihleri: 22 Mart 2024 00:00 (Dahil) - 24 Mart 2024 23:59 (Dahil)
  • Uçuş Tarihleri: 31 Mart - 31 Mayıs 2024

50 bin koltuk kontenjanı bulunan kampanyada şu lokasyonlar bulunuyor...

 

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