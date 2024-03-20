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2023'te geliri yüzde 78, kârı 90 azaldı

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19 aşısına talebin azalması ve odak noktasının kanser ilacı geliştirmeye kayması nedeniyle 2023'te gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 78 düştüğünü bildirdi.

20 Mart 2024 | 16:26
2023'te geliri yüzde 78, kârı 90 azaldı

BioNTech'in gelirleri Kovid-19 aşısı satışlarındaki düşüşle 2023'te yüzde 78 geriledi
 

BioNTech, geçen yıl ve son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını yaptığı açıklamayla duyurdu.

Buna göre, şirketin 2023'te net  kârı önceki yıla göre yüzde 90 azalışla 930,3 milyon euroya geriledi. BioNTech, 2022'de 9 milyar 434 milyon kâr  açıklamıştı.

Şirketin gelirleri geçen yıl 2022'ye göre yüzde 78 düşerek 3 milyar 819 milyon euroya indi. BioNTech, 2022'de 17,31 milyar eurogelir elde etmişti.

Şirket, bu yılki gelirlerin düzenleyici gelişmelere ve Kovid-19 aşısının alımına bağlı olarak 2,5-3,1 milyar euro olmasını hedefliyor.

Şirketin AR-GE harcamalarının ise bu yıl 2,4-2,6 milyar euro olacağı hesaplanıyor.

Bu arada, BioNTech'in geçen yılın dördüncü çeyreğinde net karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80 azalışla 457,9 milyon euro oldu.

BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, şirketin geçen yıl Kovid-19 aşı pazarındaki lider konumunu koruduğunu ve onkoloji alanında, çeşitli ortaklıklara girerek temel yetkinliklerini güçlendirdiğini, çok sayıda klinik ilerleme kaydettiğini belirterek, "Hedefimiz 2030 yılına kadar onkolojide 10 ürün onayı almak ve bu sayede dünyanın dört bir yanındaki hastalar için tedavi seçeneklerini iyileştirmektir." ifadesini kullandı.

 

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