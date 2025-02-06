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"2025'te yüzde 200 büyüme hedefliyoruz"

Yeni yıla hızlı bir giriş yaptıklarını belirten yeni nesil fiziki POS sistemleri markası Ödeal CEO’su Fevzi Güngör, "Teknoloji, operasyon ve pazarlama alanında ivmemizi artırarak geçen yıla oranla iki kat büyüme öngörüyoruz” diye konuştu.

06 Şubat 2025 | 16:48
"2025'te yüzde 200 büyüme hedefliyoruz"

Yeni nesil fiziki POS sistemleri markası olan Ödeal, 2025 yılına başarılı bir giriş yaptı. 2024 yılında ciro bazında %120’lik bir büyüme payı yakalayan Ödeal, 2025 yılında %200’lere ulaşan büyüme hedefi olduğunu açıkladı. İşyeri sahiplerini piyasadaki en geniş finansal çözüm alternatiflerine ulaştıran şirket, 2025 yılında büyümesine paralel olarak iş ortaklarını da en az iki katına çıkarmayı planlıyor.

Yeni yıla hızlı bir giriş yaptıklarını belirten Ödeal CEO’su Fevzi Güngör, “Seyyar EFT POS cihazlarının dönüşümü için üye iş yerlerimize ve iş ortaklarımıza destek olduğumuz yoğun bir dönemin ardından bu yıl için belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2025 yılında tüm kazanımlarımızı büyümemizi destekleyecek adımlara dönüştürüyoruz. Teknoloji, operasyon ve pazarlama alanında ivmemizi artırarak geçen yıla oranla iki kat  büyüme öngörüyoruz” diye konuştu. Yeni iş birlikleri, entegre çözümler ve yeni büyüme kanallarına odaklandıklarını belirten Güngör “Sunduğumuz ödeme hizmetlerine ek olarak banka iş birliklerimizle kredi gibi diğer finansal ürünleri KOBİ’lere ulaştırarak onların hayatını kolaylaştıracak, işlerini büyütmelerini sağlayacak yeni hizmetlerimizle esnnaf dostu çözümlerimizi tanıtmaya hazırlanıyoruz. Daha kişiselleştirilmiş, yapay zekanın daha çok kullanıldığı ve etkili çözümler sunacağız” dedi.

“2025 umut vadediyor”

Fintech yatırımlarının hızlanması, dijital ve kartlı ödeme pazarının büyümesi, rekabet ve iş birliğini bir arada barındıran ‘rekaberlik’ modellerinde artış olduğunu ve yapay zekâ destekli çözümlerin daha çok kullanılacağını söyleyen Güngör, şunları söyledi:
”2024’te etkisini iyiden iyiye hissettiğimiz yapay zeka çözümlerini biz de Ödeal olarak operasyonel verimliliği artırmak adına süreçlerimize entegre edeceğiz. İş yerlerinden gelen çağrıları yapay zeka ile analiz ederek, kullanıcı deneyimini daimi olarak iyileştirecek süreçler tasarlamak bu seneki odaklarımızdan birisi. Aynı zamanda, yapay zeka destekli davranış bazlı müşteri segmentasyonu ile daha etkili aksiyonlar almayı hedefliyoruz. Operasyonel verimliliğimizi arttırmak adına yapay zeka yatırımlarımıza hız kazandırmak, çok daha verimli bir operasyonla daha fazla iş yerine ulaşmak ve white-label çözümlerimizi daha fazla sunduğumuz iş birlikleri geliştirmek 2025 yılında başlıca gündemlerimiz arasında yer alıyor.”

2025 yılının sektör için umut verici olduğuna işaret eden Güngör, “Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi verilerine göre 2024 Aralık ayı itibariyle 29 fintek şirketine 194 milyon dolar yatırım gerçekleştirildi. 731 aktif fintek girişiminin faaliyet gösterdiği Türkiye, bir anlamda bölgesel bir fintech merkezi olma hedefinde ilerliyor. 2025 yılının ülke ekonomimiz açısından da güzel gelişmelere sahne olacağına inanıyoruz” diye konuştu.
 

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