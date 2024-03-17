29 ülkeye ihracat yapıyor: '2 kişi kurduk, 200 kişiye ulaştık'

Anadolu Ajansı'nın haberine göre başlangıçta yurt dışından ürünler ithal ederek savunma ve güvenlikle ilgili kurumlara mal ve hizmet sunarken belli bir aşamadan sonra artık üretmeleri gerektiğine karar verdiklerini vurgulayan Aydın, böylece yerli ürünler üretmeye ve ihraç etmeye başladıklarını ifade etti. İşte anlattıkları:

1 KAPASİTE ARTIRDIK, İHRACAT POTANSİYELİNE KAVUŞTUK Sahip oldukları kapasiteyle ancak Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini, kapasitelerinin ihracata müsaade etmediğini anlatan Aydın, 2021'de halen faaliyet gösterdikleri tesise gelerek, öncelikle kapasite ve çalışan sayısını artırdıklarını, ihracat potansiyeline kavuştuklarını belirtti.

2 NE İŞ YAPIYORLAR? Aydın; askeri medikal, askeri tekstil, kriminal inceleme malzemesi, muhafaza ve taşıma çözümleri ve özel operasyon malzemesi ihtiyaçlarını karşılayan bir proje yönetim şirketi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

3 AMACIMIZ TEKRAR BU LİSTEYE GİRMEK Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında 2019'da 33'üncü, 2020 yılında ise 22'nci sırada yer aldıklarına işaret eden Aydın, büyümelerini sürdürdüklerini ve tekrar bu listeye girmeyi amaçladıklarını vurguladı.

4 ASKERİ MEDİKAL ALANDA ÜRETİCİYİZ Yusuf Aydın, ürünlerinin yüzde 90'ının güvenlik güçlerinin kullanımına sunulduğunu, hemen hemen her timde, bölükte, tugayda ürünlerinin yer aldığını söyledi. Aydın, şöyle konuştu: "Askeri medikal alanda iyi bir üreticiyiz. Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük kapasiteli firmasıyız. Dünyadaki 4-5 büyük üreticiden biri olduk bu anlamda. Ürünlerimiz her yaralanan askerimizin yanında açılıyor, kullanılıyor. Pek çoğunda hayatta kalmalarını sağladı. Kanama durdurucu turnikeler, sedyeler, ilk yardım çantaları, temel ve ileri seviye acil müdahale çantaları ürettik, teslim ettik. Komando teçhizatıyla ilgili teslim ettiğimiz sırt çantalarımız, sedyeler, taktik suluklar, taktik-optik malzemeler mevcut. Yaklaşık 700'e yakın proje tamamladık sıfır hatayla. Bunların yüzde 90'ı da Mehmetçiğin, polisin, jandarmanın ve diğer savunmayla ilgili birimlerimizin kullanımında. Bugüne kadar en ufak bir olumsuzu geri dönüşümüz olmadı ve memnuniyetle de kullanılıyorlar."

5 İHRACAT KAPISI AZERBAYCAN'LA AÇILDI Aydın, yaklaşık 2,5 yıl önce ilk ihracatı Azerbaycan'a yaptıklarını ve son 2 yılda ürünlerinin 29 ülkede kullanılır hale geldiğini bildirdi.

6 JAPONYA, ÇİN, ABD... İhracat faaliyetleri hakkında bilgiler veren Aydın, şunları kaydetti: "Japonya ordusunda kullanılan ürünlerimiz var. Finlandiya'dan Nijerya'ya, ABD'den Çin'e geniş bir coğrafyada, tabiri caizse Adriyatik'ten Çin'e, İskandinav ülkelerinden Güney Afrika'ya kadar 29 ülkede ürünlerimiz kullanılıyor. Bunu çok kısa zamanda ve çok çeşitli ürün yelpazesiyle başardık. En az 90-100 kalem farklı ürünü yönetiyoruz. Çok çeşitli, önemli kısmı NATO ülkesi olan ordulara bu ürünleri teslim ediyoruz. Agresif şekilde ihracat odaklı büyümeye devam ediyoruz.

7 İLK 8-9 YIL YURTDIŞINDAN GETİRİP SATTIK İlk 8-9 yıl yurt dışından getirip satıyorduk. Artık üreterek büyümemiz gerektiğini, yurt dışına satarak döviz getirici işlemler yapmamız gerektiğini düşündük. Sonucunda da yaptığımız işle gurur duyar hale geldik. Bu kadar geniş coğrafyada ürünlerimizin kullanılıyor olması, talebin her geçen gün artıyor olması, bizi fazlasıyla mutlu ediyor."

8 YENİ PROJELER VAR Kısa sürede ihracatta yakaladıkları başarının, işlerini severek yapmalarından kaynaklandığını vurgulayan Yusuf Aydın, ürünlerinin sınır birliğindeki bir Kırgız askerinin üzerinde olmasının, Japonya'da kullanılmasının, ABD ve İskandinav ülkelerine ihracat yapmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Aydın, "Kamuoyuyla paylaştığımız, paylaşamadığımız pek çok proje var yürüyen ve bunların sonucunda mutlaka daha fazla askerimizin, polisimizin hayatını kurtarıyor olacağız." diye konuştu.

9 BÜYÜMEYE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ Yurt dışındaki fuarlara kendi ürünleriyle katılmanın, farklı ülkelerde distribütör ya da temsilcilerinin olmasının da motive edici olduğunu dile getiren Aydın, bu motivasyonla büyümeye, kapasitelerini artırmaya devam edeceklerini kaydetti. Aydın, "İstiyoruz ki 200 çalışanla değil de 400 çalışanla bunları yapalım. 29 ülke değil de 59 ülke olsun." diye konuştu.