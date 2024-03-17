Akenerji'den bilanço açıklaması

Akenerji tarafından 2023 yılı finansal sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, karbon salımı düşük kaynaklardan biri olan doğal gazın yanı sıra hidroelektrik, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreten ve toplam 9 santralle, 1224 megavatlık kurulu güce sahip olan şirketin, geçen yıl satış gelirinin 23,7 milyar liraya, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar'ının (FAVÖK) 2,8 milyar liraya, net karının ise 5 milyar lira seviyesine ulaştığı bildirildi.

Açıklamaya göre, şirket, vadesi gelen kredi geri ödemelerinin yanı sıra, 2024'te vadesi dolacak 35 milyon dolarlık kredi geri ödemesini de 2023'te yaparak dolar bazlı borçluluk durumunu son yılların en düşük seviyesine indirdi.

Şirkete güçlü nakit akışı sağlayan etkenler arasında, toplam elektrik üretiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,6 artırılması ve Avrupa pazarında elektrik ticaretinden elde edilen gelir olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, şirketin küresel enerji piyasasındaki tüm çalkantılara rağmen hem operasyonel hem de finansal açıdan başarılı bir yıl geçirdiğini belirtti.

Yıllık finansal sonuçların, operasyonel verimliliğin ve finansal sürdürülebilirliğin en önemli göstergesi olduğunu aktaran Gençer, "Operasyonel anlamda önceliğimiz tüm santrallerin piyasa şartlarına göre en verimli şekilde işletilmesidir. 2023'te her türlü zorluğa rağmen ülkemize kesintisiz enerji arzı sağladığımız operasyonel verimliliğe ulaşırken bilanço ve nakit akışımızı güçlü tutmayı başardık. Ülkemizde enflasyonla mücadele kapsamında parasal sıkılaşmaya yönelik politikaların izlendiği bir dönemde operasyonel kâr ve nakit akışı yaratabilme kabiliyetimizi koruduk, vadesinden önce kredi geri ödemesi yaparak dolar bazlı borçluluk durumumuzu son yılların en düşük seviyesine çektik." değerlendirmesinde bulundu.

- "Aken Europe sayesinde Avrupa elektrik ticareti pazarındaki rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz"

Gençer, şirketin geleceğe yönelik planlarını Türkiye’nin yenilenebilir enerjiye yönelik yatırım hamlesine göre belirlediklerinin altını çizerek, “Büyüme stratejimizi ve yatırım planlarımızı uluslararası enerji otoritelerinin öngörüleri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan, 2035 vizyonunu da içeren ‘Ulusal Enerji Planı’ ile uyumlu bir şekilde biçimlendiriyoruz. Proje geliştirme ve yatırım hazırlık çalışmalarımızın devam ettiği Kemah Hidroelektrik Santrali (HES) projemiz önceliklerimiz arasında yer alıyor. Erzincan’da yer alan ve Türkiye’nin pompaj depolama kabiliyetine sahip en önemli ve en büyük barajlı HES’lerinden biri olan bu proje tamamlandığında, 198 megavatlık kurulu gücüyle yılda ortalama 560 gigavatsaat elektrik üreterek, Türkiye’nin yenilenebilir kaynaklardan enerji üretim kapasitesine önemli bir katkı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

Şirketin, yapım yönetimi ve işletme bakım hizmetlerini üstlendiği Konya Biyokütle Enerji Santrali’ni 2023'te tamamlayarak işletmeye aldığını anımsatan Gençer, şunları kaydetti:

"Hibrit tesisler ile ilgili yayınlanan mevzuat çerçevesinde, Konya Biyokütle Santrali için aldığımız 8,1 megavat Güneş Enerji Santrali (GES) yardımcı kaynak kapasitesinin 3,2 megavat kapasiteye sahip birinci fazının montajını tamamladık, 4,9 megavat kapasiteye sahip ikinci fazın montaj işlemlerine başladık. Bu yıl içinde bu hibrit tesisi de devreye almayı planlıyoruz. Bu yıl gelirlerimize katkı sağlamasını beklediğimiz bir diğer yatırımımız ise Ağustos 2023’te kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Hollanda merkezli Aken Europe B.V. isimli şirketimiz olacak. Aken Europe sayesinde Avrupa elektrik ticareti pazarındaki rekabet gücümüzü artırarak ticaret gelirimizi daha da yükseltmeyi hedefliyoruz." AA