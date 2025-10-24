AKLease Filo’dan 5 yılda 10 bin araçlık filo hedefi

Türkiye’nin önde gelen leasing şirketlerinden AKLease’in mobilite alanındaki iş modeli AKLease Filo, operasyonel kiralama sektöründe kısa sürede dikkat çekici bir büyüme performansı sergiledi. Kısa süre önce faaliyetine başlanan iş kolunda bugün itibarıyla 2.500 araçlık filoya ulaşarak güvenilir, dijital ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla sektörde önemli bir konuma yerleşti. Türkiye’nin en köklü topluluklarından Sabancı Holding’in çatısı altında, Akbank’ın finansal gücüyle büyüyen AKLease Filo, 5 yıl içerisinde filosunu 10 bin araca çıkarmayı hedefliyor.

Uzun ve kısa dönem kiralamada esnek çözümler

AKLease’in leasing sektöründeki 35 yılı aşkın deneyimini mobilite dünyasına taşıyan AKLease Filo, uzun dönem kiralama çözümlerinin yanı sıra önümüzdeki süreçte kısa dönem kiralama ve dijital mobilite modelleri üzerinde de hizmet sunmayı planlıyor. Şirket, operasyonel mükemmellik, şeffaflık ve teknoloji entegrasyonu temelinde geliştirdiği çözümlerle müşterilerine uçtan uca bir deneyim sunuyor. Türkiye genelinde 81 ilde hizmet veren AKLease Filo, kurumsal firmaların yanı sıra KOBİ’ler için de esnek çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Müşteri memnuniyetini merkeze alan şirket, 7/24 destek hattı ve yaygın hizmet ağıyla da sektörde fark yaratıyor.

Operasyonel süreçlerde kolaylık

AKLease Filo, operasyonel süreçlerini tamamen dijitalleştirerek müşteri deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor. Önümüzdeki döneme ilişkin öncelikli dijitalleşme hedefleri arasında yer alan mobil uyumlu filo yönetim platformu sayesinde müşterilerin araçlarını, bakım süreçlerini ve raporlamalarını dijital olarak takip etmesi planlanıyor. Yapay zeka, IoT ve büyük veri entegrasyonlarıyla filo yönetiminde verimlilik ve risk analizini geliştirmek de AKLease Filo’nun yakın dönem hedefleri arasında yer alıyor. Bu sayede bakım, onarım ve operasyonel hizmetlerin tümü güvenilir iş ortaklarıyla yürütülecek. Bu yapı ile AKLease Filo, müşterilerine sorunsuz, öngörülebilir ve yüksek hizmet kalitesi sunmuş olacak.

“AKLease Filo ile geleneksel filo kiralamanın ötesine geçmeyi hedefliyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan AKLease Genel Müdürü Eser Okyay, “AKLease olarak 35 yılı aşkın süredir ülkemizin yatırım gücüne katkı sağlayan, güvenilir ve yenilikçi bir finansal çözüm ortağı olmayı sürdürüyoruz. Bugüne kadar üretimden enerjiye, ulaşımdan sağlığa kadar birçok sektörde işletmelerin büyüme yolculuklarına eşlik ettik. Bu süreçte edindiğimiz tecrübe bize şunu gösterdi; müşteriler iş süreçlerini hızlandırarak hayatı kolaylaştıran bütünsel çözümler bekliyor. İşte biz de bu anlayışla, sektördeki bilgi birikimimizi operasyonel kiralama alanına taşıyarak AKLease Filo’yu hayata geçirdik. AKLease Filo, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde şekillenen bu vizyonumuzun en somut adımlarından biri oldu. Mobilite ekosistemiyle bağlantılı dijital iş modelleri için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Böylece geleneksel filo kiralamanın ötesine geçerek mobilitenin geleceğinde güçlü bir aktör olmayı planlıyoruz” dedi.

“Mobilite dünyasında müşterilerimizin güvenilir iş ortağıyız”

AKLease Filo’nun kısa sürede güvenilir bir iş ortağı haline geldiğini belirten AKLease Filo Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Avdan ise “AKLease Filo’nun DNA’sında müşteri memnuniyeti, şeffaflık ve dijital kolaylık anlayışı yer alıyor. Bu değerler doğrultusunda, kısa sürede hem kurumsal hem de KOBİ segmentinde güvenilir bir iş ortağı olarak konumlandık. Finansal gücümüzün arkamızda olması ise bize hem sürdürülebilir büyüme hem de müşterilerimize güven verme anlamında önemli bir avantaj sağlıyor. Bu sayede, uygun maliyetli ve uzun vadeli çözümleri hayata geçirirken, teknolojik yatırımlarımızı da ölçeklenebilir bir yapıda sürdürebiliyoruz. Bizi sektörde farklılaştıran en önemli unsurlar ise müşteri odaklı hizmet anlayışımız, dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ve sürdürülebilirlik temelli iş modelimiz oldu diyebiliriz. Çünkü biz, sadece bir araç kiralama şirketi değiliz; mobilite dünyasında müşterilerimizin güvenilir iş ortağıyız” açıklamasında bulundu.