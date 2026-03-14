  MSÜ ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ açıklanma tarihi

MSÜ ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ açıklanma tarihi

1 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ardından, adayların heyecanla beklediği sonuç tarihi ÖSYM tarafından netleştirildi. Peki MSÜ ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ açıklanma tarihi

Ekonomist
[email protected]

Son Güncellenme:
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) hayallerine giden yolda ilk adım olan 1 Mart sınavı geride kalırken, adayların merakla beklediği takvim ÖSYM tarafından netleştirildi. Değerlendirme süreci devam eden sınavla ilgili en güncel bilgiler şunlardır:

2026 MSÜ Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre, 2026 MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 Perşembe günü ilan edilecek. ÖSYM, genellikle sonuçları sabah saat 10.00 itibarıyla erişime açmaktadır; ancak bazen gün içerisinde farklı saatlerde de duyuru yapılabilmektedir.

Sonuçlar Nasıl Sorgulanır?

Adaylar, sınav puanlarını ve başarı sıralamalarını şu kanallar üzerinden öğrenebilecekler:

Web Sitesi: sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle.

Mobil Uygulama: ÖSYM Aday İşlemleri (AİS) mobil uygulaması üzerinden.

e-Devlet: e-Devlet kapısı üzerinden ÖSYM sonuç sorgulama hizmetiyle.

2026 MSÜ Tercih Takvimi ve Platformu

Beklenen Tercih Tarihleri: 30 Mart – 24 Nisan 2026.

Tercih Adresi: Tercihler ÖSYM üzerinden yapılmamaktadır. Adayların işlemlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesi olan personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirmesi zorunludur.

Kritik Uyarı: Sınavdan tam puan alsanız dahi, belirtilen tarihlerde MSB sisteminden tercih yapmamanız durumunda 2. seçim aşamalarına (mülakat, spor testi vb.) çağrılma hakkınızı tamamen kaybedersiniz.
