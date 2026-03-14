ARA
DOLAR
44,16
0,22%
DOLAR
EURO
50,49
-0,78%
EURO
ALTIN
7128,64
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
2026 yılı Ramazan Bayramı tatiline dair takvim ve beklentiler, milyonlarca çalışan ve öğrenci için netleşmeye başladı. Peki Arefe günü ne zaman, yarım gün mü? Arefe günü hangi gün?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

19 Şubat 2026 tarihinde başlayan Ramazan ayının sonuna yaklaşırken, tatil süresinin uzatılmasına yönelik karar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. 

2026 yılı Ramazan Bayramı takvimi, 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek Arife günüyle birlikte başlıyor. Bu yıl bayramın hafta sonuna denk gelmesi, özellikle çalışma saatleri ve resmi tatil süresi bakımından şu tabloyu ortaya koyuyor:

2026 Ramazan Bayramı Tatil Takvimi

19 Mart Perşembe (Arife): Yarım gün resmi tatil. Saat 13:00 itibarıyla kamu kurumları, bankalar ve noterler kapanacak.

20 Mart Cuma (Bayramın 1. Günü): Tam gün resmi tatil.

21 Mart Cumartesi (Bayramın 2. Günü): Tam gün resmi tatil.

22 Mart Pazar (Bayramın 3. Günü): Tam gün resmi tatil.

Mevcut düzenlemeye göre bayram, Arife günü öğleden sonrası ile birleştiğinde toplamda 3,5 günlük bir resmi tatil süreci sunuyor. Ancak okullarda 16-20 Mart tarihleri arasında uygulanan ara tatil, bayramla birleşerek öğrenciler için 9 günlük kesintisiz bir dinlenme dönemine dönüştü. 

 

Arefe günü eczaneler açık mı?

Arefe günü eczaneler genellikle sabah 09.00 ile 13.00 saatleri arasında tam gün hizmet vermekte olup, öğleden sonra saat 13.00'ten itibaren sadece nöbetçi eczaneler açık kalmaktadır. Resmi tatil kapsamında yarım gün çalışan eczanelerin nöbetçi listesine Eczacı Odaları'nın sitelerinden veya e-Devlet üzerinden ulaşılabilir. 
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL