Arefe günü ne zaman, yarım gün mü? Arefe günü hangi gün?

19 Şubat 2026 tarihinde başlayan Ramazan ayının sonuna yaklaşırken, tatil süresinin uzatılmasına yönelik karar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.
2026 yılı Ramazan Bayramı takvimi, 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek Arife günüyle birlikte başlıyor. Bu yıl bayramın hafta sonuna denk gelmesi, özellikle çalışma saatleri ve resmi tatil süresi bakımından şu tabloyu ortaya koyuyor:
2026 Ramazan Bayramı Tatil Takvimi
19 Mart Perşembe (Arife): Yarım gün resmi tatil. Saat 13:00 itibarıyla kamu kurumları, bankalar ve noterler kapanacak.
20 Mart Cuma (Bayramın 1. Günü): Tam gün resmi tatil.
21 Mart Cumartesi (Bayramın 2. Günü): Tam gün resmi tatil.
22 Mart Pazar (Bayramın 3. Günü): Tam gün resmi tatil.
Mevcut düzenlemeye göre bayram, Arife günü öğleden sonrası ile birleştiğinde toplamda 3,5 günlük bir resmi tatil süreci sunuyor. Ancak okullarda 16-20 Mart tarihleri arasında uygulanan ara tatil, bayramla birleşerek öğrenciler için 9 günlük kesintisiz bir dinlenme dönemine dönüştü.
Arefe günü eczaneler açık mı?
Arefe günü eczaneler genellikle sabah 09.00 ile 13.00 saatleri arasında tam gün hizmet vermekte olup, öğleden sonra saat 13.00'ten itibaren sadece nöbetçi eczaneler açık kalmaktadır. Resmi tatil kapsamında yarım gün çalışan eczanelerin nöbetçi listesine Eczacı Odaları'nın sitelerinden veya e-Devlet üzerinden ulaşılabilir.