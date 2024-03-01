Aon, Avrupa’da Yılın Siber Sigorta Brokeri ödülünün sahibi oldu

Aon, Intelligent Insurer tarafından Londra'da düzenlenen 2024 Avrupa Siber Sigorta Ödülleri’nde Yılın Siber Sigorta Brokeri ödülünün sahibi oldu. Aon, Avrupa’daki çok sayıda broker arasından bu ödüle layık görüldü.

Aon'un "global ölçekte benzersiz bir erişime sahip global bir lider olduğunu" vurgulayan jüri üyeleri, Aon'un yenilikçiliği ve müşteri odaklı yaklaşımının yanı sıra müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hizmetlerini uyarlama ve sunma konusundaki benzersiz becerisiyle tanındığını da belirttiler.

Aon ayrıca "Siber Kaynaklı Malvarlığı Hasarı Ürünü" kategorisinde "Yüksek Tavsiye"ye de layık görüldü.

Geçtiğimiz on yılda dijital dönüşüm girişimleri iş yapma biçiminde devrim yarattı. Kuruluşlar hızla gelişen müşteri tercihlerine uyum sağladıkça ve daha derin müşteri etkileşimi ve önemli verimlilik kazanımları gibi faydalar sağladıkça bu süreç hızlandı.

Ancak bu eğilimler aynı zamanda bir kuruluşun siber saldırılara karşı savunmasızlığını da artırdı. Yeni uygulamalar, bulut tabanlı altyapılar, nesnelerin interneti, potansiyel yeni siber saldırı alanlardan sadece birkaçı. Olası saldırı seçenekleri büyüdükçe bu sistem bileşenlerinden bir veya daha fazlasına sızıntı olma ihtimali artıyor.

Siber suçların küresel maliyetinin 2022'deki 8,44 trilyon dolardan 2027'ye kadar 23,84 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Siber sigorta çözümlerine olan ihtiyaç hiçbir zaman bugün olduğundan daha fazla olmamıştı

Aldıkları ödül hakkında konuşan Aon Türkiye Eş-CEO’su Selda Oknas Tanbay, “Aon'u rakiplerinden ayıran unsur, kapasitesini olağanüstü derecede geliştirme yeteneğidir. Bu yeteneğimiz sayesinde müşterilerimizin kapsamlı kaynaklara erişimini sağlıyor ve sağlam risk yönetimi için yeni yöntemler sunuyoruz. Bu ödül de Aon'un son derece yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımının bir kanıtıdır. Aon’un dokuzuncusunu yayınladığı Küresel Risk Yönetimi Anketine göre siber riskler dünyada şirketlerin karşı karşıya olduğu en büyük risk durumunda. Aon olarak, sürdürülebilir siber dayanıklılık oluşturma ve sürdürme hedefiyle müşterilerimizin tüm siber risk yaşam döngülerini yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Proaktif, reaktif ve siber sigorta kapsamı da dahil olmak üzere bütünsel siber tekliflerimiz, müşterilerimizin siber riski tanımlamasına, değerlendirmesine ve saldırılardan hızla kurtulmasına yardımcı oluyor. Bu yolculuğun her aşamasında, güvenilir bir danışman olarak hareket ederek müşterilerimizin daha iyi kararlar almasına ve sonuç olarak bilançolarını daha iyi korumalarına yardımcı oluyoruz.” dedi.