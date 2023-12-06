Arçelik'ten yenilenebilir enerji atılımı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, yerli güneş paneli üretiminden sonra stratejik bir adım daha atarak Türkiye’nin dört bir yanına uzanan bayi ve yetkili servisleriyle yeşil enerji dönüşümünü başlattı.

Şirket, 81 il ve Kıbrıs'tan bayileri ve yetkili servisleriyle İzmir'de bir araya geldi. Yeşil enerji dönüşümü zirvesiyle ülke çapındaki harekete öncülük eden Arçelik, Güneş Enerjisi Sistemi (GES) kurulumunda, inverter, batarya ve All-in-One enerji depolama sistemleri ile uçtan uca bir çözüm sunmanın yanında, elektrikli araç şarj cihazlarıyla da portföyünü genişletiyor.

"Net sıfır emisyon taahhüdüne hızlı ama emin adımlarla ilerliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, 2050'ye kadar tüm küresel operasyonlarında net sıfır emisyon taahhüdünde bulunan şirketin sunduğu sürdürülebilir çözüm ve ürünlerle bu hedefe hızlı ama emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

Dinçer, Türkiye'nin gelecek 5 yıl içinde yenilenebilir enerji kapasitesiyle dünyanın önde gelen oyuncuları arasında yer almasının beklendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 5 kez üst üste sektörünün lideri olan şirketimiz ülkemizdeki bu değişime ivme kazandırmak üzere sunduğu sürdürülebilir enerji çözümleriyle tüketicilerin evlerdeki dönüşümüne öncülük ediyor. Arçelik markamız ile gezegenimizin sorunlarına çözüm bulmak üzere geçtiğimiz yıl bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, aktivistler gibi farklı disiplinlerin katılımıyla ortak akıl platformu İyi-Ge'yi kurarak 'İklim Dostu Hareket' projesini başlatmıştık.

2023'te de 'Enerjiniz İyi Olsun' diyerek yenilenebilir enerji dönüşümü hamlesini hayata geçiriyoruz. Yerli güneş paneli üretimine enerji depolama sistemleri, inverter, ısı pompası ve elektrikli araç şarj cihazını da ekleyerek geniş ürün-hizmet portföyümüzü müşterilerimizle buluşturuyoruz. Şimdi bu dönüşüme Türkiye genelindeki bayilerimizi de dahil ederek yenilenebilir enerji dönüşümü atağı başlatıyoruz. Yenilenebilir enerji kullanımı bir tercih değil, gezegenimizin sürdürülebilirliği açısından bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Biz de üründe, üretimde, bayide, sahada ve daha da önemlisi evlerde bu dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz."

"2030'a kadar tüm üretim tesislerimizde yüzde 100 yeşil elektrik kullanacağız"

Can Dinçer, sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında yenilenebilir enerji alanında kurulu kapasitelerini 20,3 MW'a çıkardıklarının altını çizdi.

Dinçer, "2022'de küresel operasyonlarımızın elektrik ihtiyacının yüzde 65'ini yeşil elektrikten karşıladık. 2030'a kadar ise üretim tesislerimizin bulunduğu tüm ülkelerde yeşil elektrik oranını yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. Arçelik olarak güneş enerjisi alanındaki yatırımlarımız ve iklim krizi konusundaki farkındalığı artırmak üzere geliştirdiğimiz projelerimiz ile müşterilerimize günlük hayatlarında yapacakları değişikliklerle karbon ayak izini azaltmak konusunda ilham vermeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Arçelik'in yenilenebilir enerji çözümleri

Açıklamada verilen bilgilere göre, Arçelik'in sunduğu All-in-One Enerji Depolama Sistemleri ile tüketiciler, güvenilir ve uzun ömürlü lityum demir fosfat bataryaları ister şebekeden ister solar panellerden şarj ederek ihtiyaç anında kullanabiliyor.

Arçelik’in ürettiği solar UPS'ler elektrik kesintisi anında devreye girerek cihazların elektrik kesintisine maruz kalmasını engelliyor ve bu sayede cihazlar kesintisiz olarak çalışmaya devam ediyor.

İklimlendirmede doğa dostu Arçelik ısı pompaları evlerde hem ısıtma ve hem de soğutma ihtiyacını karşılıyor. Arçelik inverterlar ile tüketiciler güneşten üretilen doğru akım (DC) elektriği, alternatif akım (AC) elektriğe dönüştürüp düzenleyerek güvenli bir kullanım sağlayabiliyor ve evlerindeki tüm enerjinin üretim ve tüketim dengesini izleyip, kontrol edebiliyor.

Arçelik'in ürettiği Elektrikli araç şarj cihazları ile de tüketiciler, elektrikli araçlarını 7,4 kW ve 22 kW kapasiteli Arçelik by WAT elektrikli araç şarj cihazları ile şarj ederek, sadece karbon ayak izlerini azaltmakla kalmıyor fosil yakıt masrafını ortadan kaldırarak bütçelerinde tasarruf sağlıyor.

Türkiye’deki işletmelerinin elektrik ihtiyacının yüzde 61'ini güneşten sağlayacak

Arçelik, İstanbul Beylikdüzü'nde 11 bin metrekare alan üzerine kurulan tesiste, yapay zeka desteğinde yüksek kaliteli güneş paneli üretiyor.

Tesis yıllık 300 MW değerinde güneş paneli üretim kapasitesine sahip. Bu da yıllık olarak ortalama 550 bin adet güneş paneline denk geliyor. Şirket, Türkiye'de Ankara, Eskişehir, Tekirdağ, Bolu ve Manisa işletmeleri ile Tayland, Güney Afrika, Romanya ve Pakistan'daki üretim tesislerinin çatılarında kurulu güneş santralleri ile GES kurulu gücünü 20,3 MW'a çıkarttı.

Şirket, işletmelerinde kurulu söz konusu güneş enerjisi santralleri ile yıllık 24 milyon kWh'lik elektrik üretimi gerçekleştirirken 11 bin 14 ton karbondioksite sera gazı emisyonunu önlemeyi amaçlıyor.

Ayrıca Aksaray, Kayseri ve Nevşehir bölgelerindeki marjinal tarım arazilerine toplam 55 MWp kurulu gücünde GES kurmayı hedefleyen şirket, toplam 59,6 hektarlık alanda yaklaşık 100 bin adet güneş panelinden oluşacak santrallerde yıllık 93 milyon kWh elektrik üretimini öngörüyor.

Arçelik sadece bu üç arazi GES projesi ile Türkiye işletmelerinin elektrik ihtiyacının yüzde 45'ini karşılamayı hedefliyor. Şirket tamamlanan ve planlanan çatı GES projeleri de eklendiğinde, Türkiye'deki toplam GES kurulu gücünü 82 MW'a çıkarmayı ve Türkiye'deki işletmelerinin elektrik ihtiyacının yüzde 61'ini öz tüketime yönelik güneş enerjisi santrallerinden karşılamayı hedefliyor.

Yakın bir dönemde, geliştirdiği uçtan uca yenilenebilir enerji çözümleri ile bu pazarda yüzde 50'nin üzerinde pazar payı ile yer almayı amaçlayan Arçelik, Türkiye ekonomisi için katma değer yaratırken, sunduğu ürün ve hizmetlerle müşterilerine kendi ürettikleri enerjiyi tüketebilme fırsatı sunacak.