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Ayakkabı devi için 30 yıl sonra yeni dönem

ABD'li ayakkabı devi Skechers, yaklaşık otuz yıllık halka açık şirket statüsünü sona erdirerek, hisse başına 63 dolar karşılığında yatırım şirketi şirketi 3G Capital tarafından satın alınacağını duyurdu.

05 Mayıs 2025 | 19:35
Ayakkabı devi için 30 yıl sonra yeni dönem

Skechers'tan yapılan açıklamada, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından şirketin stratejik girişimlerini yürütmeye devam edeceği aktarıldı. 3G Capital'ın teklif ettiği fiyat, Skechers'ın mevcut piyasa değerine göre %30'luk bir prim anlamına geliyor. Satın alma duyurusunun ardından Skechers hisseleri %25'ten fazla yükseliş kaydetti.

Açıklamada, şirketin yönetim kurulu tarafından oybirliğiyle onaylanan işlemin, Skechers'ın daha da gelişmesi için uzun vadeli bir ortaklık fırsatı olduğuna işaret edildi. Skechers'ın mevcut yönetim ekibince yönetilmeye devam edileceği kaydedilen açıklamada, şirketin merkezinin California'da kalmaya devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, anlaşma kapsamında 3G Capital'ın, Skechers'ın tedavüldeki tüm hisseleri için hisse başına nakit 63 dolar ödemeyi kabul ettiği belirtilerek, bu tutarın şirketin 15 günlük hacim ağırlıklı ortalama hisse fiyatına göre yüzde 30'luk bir primi temsil ettiği vurgulandı. Denizaşırı tedarik zincirlerine dayanan ayakkabı sektörü de ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerden etkilenmişti.

Şirketler, ayakkabı ve giyim sektörlerini de etkileyecek tüketici harcamalarındaki düşüşe hazırlanırken, Skechers, küresel ticaret politikalarından kaynaklanan makroekonomik belirsizlik nedeniyle bu yıla dair beklentilerini geri çekmişti.

Geçen hafta, ABD'nin önde gelen ayakkabı üreticileri ve perakendecileri, Trump'tan ayakkabı ürünlerinin karşılıklılık esasına dayalı tarifelerden muaf tutulmasını talep etmişti. Söz konusu şirketler arasında Skechers da yer almıştı.

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Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (5 Mayıs)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 2645
Trump'ın sözlerinin hisseleri vurduğu son sektör
Boğaziçi Beton (BOBET) temettü tarihi ve miktarını duyurdu
5 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Çimbeton'dan Rekabet kararıyla ilgili açıklama
Forte Teknoloji'den Rekabet Kurumu başvurusu
Borsada cuma günü temettü duyuran 4 şirket
T+2'den T+1'e mi? Borsa İstanbul'dan takas tarihi açıklaması var
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Bir dönemin sonu: Ünlü yatırımcı emekli oluyor
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