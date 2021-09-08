Mutfak mobilyası üretiminde Türkiye’nin önde gelen markası Lineadecor, Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da atılımlarını sürdürüyor. Halen ABD, Suudi Arabistan, Irak, KKTC, Azerbaycan ve Pakistan’da mağazaları bulunan firma, Afrika kıtasına da adım atmaya karar verdi.

Afrika’da ilk mağazasını Fildişi Sahilleri’nde açan Lineadecor, şimdi Batı Afrika’daki varlığını pekiştirerek Burkina Faso’da yeni bir mağaza açmaya hazırlanıyor. Lineadecor Genel Müdürü Zeynep Ecemiş, Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou’da bu ülkedeki iş ortakları aracılığıyla açacakları mağazayla Lineadecor markasını ilk etapta Batı Afrika ülkelerine tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Afrika kıtasının mutfak mobilyası sektörü bakımından büyük fırsatlar sunduğunu kaydeden Ecemiş, önümüzdeki dönemde gerek yeni mağazalar açarak gerekse proje bazlı işlerde yer alarak bu pazarda büyümeyi sürdüreceklerini vurguladı. Mağaza açmak için hedefleri arasında ilk etapta Hollanda, Kuveyt, Kenya, Katar ve İngiltere’nin de bulunduğunu kaydeden Ecemiş, bu pazarları seçerken özellikle GSYH, ülkelerin ithalattan aldıkları payları ve Türkiye’nin gerçekleştirdiği ihracatı dikkate aldıklarını belirtti. Ecemiş, “Turquality sisteminden de aldığımız destekle hedef pazarlarda sürdürülebilir bir ihracat anlayışı hedefliyoruz” dedi.