Şirketten yapılan açıklamaya göre, mikromobilite alanında yurt dışına açılan ilk Türk şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren BinBin, yurt dışı yatırımlarıyla büyümeye devam ederken CEO koltuğunda değişim yaşandı. Dünya genelinde 6 ülkede kullanıcılarına pratik ve çevreci bir ulaşım alternatifi sunan şirketin CEO’luk görevine Mudzahid Beslija getirildi.

Yüksek lisans eğitimini RMIT Üniveraçte, yerel ve küresel pazarlarda işe alım hizmetlerinin satışlarını önemli ölçüde artıran danışmanlık ve yöneticilik görevlerini üstlendi. 2014-2021 arasında TRT’de İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak kariyerini sürdürdü. 2020- 2021 arasında ise Getir Lider Ekibi’nin bir üyesi olarak şirketin İnsan Kaynakları sürecine liderlik etti. 2021'den beri BinBin ve Go Sharing’in COO görevini üstlenen Beslija, Eylül 2023 itibarıyla BinBin ve Go Sharing’in CEO’su ve 1000 Yatırımlar Holding’in icra kurulu üyesi olarak görevine devam ediyor.

Kadir Abdik 1000 Yatırımlar Holding Yönetim Kurulu’nda devam edecek

BinBin'in kurucu ortağı ve CEO'su olarak 2019'dan beri görev yapan Kadir Abdik ise ulaşım, yazılım ve enerji gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren 1000 Yatırımlar Holding Yönetim Kurulu'nda aktif rol almaya devam edecek.



Abdik’ten bayrak teslimi alan Mudzahid Beslija, uluslararası deneyimleriyle sürdürülebilir bir dünya için akıllı ve çevreci şehir ulaşımı hizmeti sunarak, mikromobilite sektörünün küresel dinamiklerine yön verme hedefiyle yatırımlarına devam eden BinBin ve Go Sharing şirketlerini bir adım daha ileri taşıyacak.