Biotrend, UN Women Sözleşmesini İmzaladı

Biotrend, 2022 yılında lider kadın yöneticilerinden esinlenerek başladığı yapısal dönüşümüne yön veren toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planında önemli bir adım daha attı. Biotrend CEO'su Osman Nuri Vardı, “İş hayatında yükselmenin sırrı, eşitliğe önem vermek ve kadın istihdamını desteklemek.” dedi.

Vardı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biotrend olarak “UN Women” (Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi) sözleşmesinin imzacısı olmak adına yaptığımız başvuru kabul edildiği için mutluyuz” şeklinde konuştu.

KADIN ÇALIŞAN ORANI ARTIYOR

İş hayatında eşitlikçi yaklaşım sözüne yönelik çalışmaları zaten sürdürdüklerine değinen Vardı, bu sözleşmeyle bunu daha da ileriye taşıyacaklarını taahhüt etmiş olduklarına işaret etti. Bu imzayla kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla güçlendirilmelerine destek olma sözünü verdiklerine dikkat çeken Osman Nuri Vardı, yönetim kurulundaki kadın üye oranının yüzde 33 olduğu bilgisini paylaştı.

2022 yılı sonunda Biotrend’de kadın çalışan oranı yüzde 10 iken 2023 yılı Şubat döneminde bu oran yüzde 22’ye yükseldi. ğinin altını çizen Vardı, hedeflerinin 2023 yılı kapanışında yönetim kurulu hariç kadın çalışan oranını %30 seviyesine çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi.