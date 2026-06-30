‘Bir Sen Bir Gelecek’te üçüncü dönem mezuniyet coşkusu yaşandı

Gençlerin eğitim, kariyer ve sosyal gelişim yolculuklarına rehberlik etmek amacıyla Zeren Group tarafından ilk kez 2024 yılında hayata geçirilen ‘Bir Sen Bir Gelecek’ programı bu yıl da büyük ilgi gördü. Üçüncü dönem mezunlarını veren program, bu yıl 45 ildeki 93 okuldan, 436 gencin hayallerine ortak oldu. Program bugüne kadar 1.000’in üzerinde öğrenciye ulaşarak, gençlerin sürdürülebilir kalkınma konularında bilinçlenmelerini, yetkinliklerini artırmalarını ve toplum için fayda yaratacak fikirler geliştirmelerini hedefliyor.

Zeren Group, CIFAL Istanbul UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Bir Sen Bir Gelecek’ programı kapsamında öğrenciler yıl boyunca alanında uzman isimler ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin güçlü akademisyenlerinden eğitimler alırken; sürdürülebilirlikten liderliğe, gönüllülükten sosyal etkiye kadar birçok farklı başlıkta kendilerini geliştirme fırsatı buldu. Programın üçüncü dönem mezuniyet töreni Zeren Group Holding Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı ve CIFAL Istanbul Direktörü Prof. Dr. Çisil Sohodol, CIFAL Istanbul ekibi ve Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Program; Bahçeşehir Üniversitesi’nin akademik birikimi, BAUGO’nun dijital öğrenme altyapısı ve CIFAL Istanbul ile UNITAR iş birliğinin uluslararası boyutuyla hibrit bir yapıda gerçekleştirildi. Katılımcılar, 29 dersten oluşan “Yeni Çağın Eşiğinde: 21. Yüzyılın Liderlik Yolculuğu Eğitim Programı” kapsamında hem senkron hem de asenkron eğitimlerle çok yönlü bir gelişim fırsatı elde etti.

“Sizlerin başarıları, bizim için en büyük gurur kaynağı”

Mezuniyet töreninde konuşan Zeren Group Holding Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel, gençlerin geleceğin en önemli değeri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Zeren Group olarak “Bir Sen Bir Gelecek” projesini hayata geçirirken en büyük amacımız, gençlerimizin potansiyellerini keşfetmelerine destek olmak, onları geleceğe daha güçlü hazırlamak ve hayallerine giden yolda yanlarında olmaktı. Bugün burada gördüğümüz tablo, bu amacın ne kadar değerli ve anlamlı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Zeren Group olarak gençlerin geleceğine yatırım yapmanın, aslında ülkemizin geleceğine yatırım yapmak olduğuna inanıyoruz. 50 yılı aşkın süredir ülkemize hizmet ederken gençlerimizi desteklemek en büyük önceliklerimiz arasında yerini aldı. Ülkemizin dört bir yanından daha fazla gence ulaşacağız ve bu yolculuğu önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdüreceğiz. Sizlerin başarıları, bizim için en büyük gurur kaynağı.”

“Bir Sen Bir Gelecek” projesinin paydaşlarından Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı ve CIFAL Istanbul Direktörü Prof. Dr. Çisil Sohodol ise şu görüşleri dile getirdi:

“Dünya Üniversiteleri 2026 Sürdürülebilirlik Etki Sıralaması”na değinerek, “Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education tarafından gerçekleştirilen ‘Dünya Üniversiteleri 2026 Sürdürülebilirlik Etki Sıralaması’nda Türkiye’deki üniversiteler arasında birinci sırada yer aldık. Bahçeşehir Üniversitesi olarak ‘Amaçlar için Ortaklıklar’ alanında ilk kez dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girerek dünya sıralamasında 89. olurken, nitelikli eğitimin topluma yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirdiğimiz projelerle de ‘Nitelikli Eğitim’ alanında dünya genelinde 6. sırada yer aldık. Üniversitemizin sürdürülebilirlik, toplumsal katkı ve uluslararası iş birliği alanlarında yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Zeren Group ile hayata geçirdiğimiz ‘Bir Sen Bir Gelecek’ projesi de değerlendirme sürecinde raporlanan projeler arasında yer aldı. Zeren Group’la gerçekleştirdiğimiz güçlü iş birliğiyle gençlerin hayallerine ortak oluyoruz. Uluslararası listelerde ülkemizi temsil etmenin ve dereceye girmenin gururunu yaşarken, birlikte daha fazla gence ulaşmaya ve geleceğimize yön verecek liderlerin yetişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”