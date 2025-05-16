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Borsa şirketinden ABD'de üretim tesisi adımı

Mega Metal, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk üretim tesisini Güney Karolina eyaletinin Fairfield County bölgesinde kuracak.

15 Mayıs 2025 | 23:49
Borsa şirketinden ABD'de üretim tesisi adımı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mega Metal ile eyalet yetkilileri arasında arazi ve bina tahsisi gibi temel konularda anlaşmaya varıldı. Üretimin yılın son çeyreğinde başlaması planlanıyor.

Toplam 34 milyon dolar tutarındaki yatırım, başlangıçta 8 bin 500 metrekarelik kapalı alanda, yıllık 24 bin ton üretim kapasitesiyle hayata geçirilecek. Tesiste doğrudan 135 kişiye istihdam sağlanacak.

Şirketin açıklamasına göre Mega Metal, başta otomotiv, medikal, havacılık ve savunma olmak üzere kritik sektörlere yüksek kalitede bakır tel üretimi gerçekleştiriyor. 700'ün üzerinde çalışanı bulunan şirket, 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Yeni tesis, süper ince Elektrolitik Oksijensiz (EOF) bakır tel üretimi üzerine faaliyet gösterecek.

Yatırım kapsamında, Güney Karolina Eyaleti Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Konseyi tarafından istihdam geliştirme teşvikleri de onaylandı. Mega Metal'in Amerika'daki bu ilk üretim hamlesiyle şirketin uluslararası rekabet gücünü artırmasının yanı sıra bölge ekonomisine de önemli bir katkı sunması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Turgut, yatırımlarının şirketlerinin küresel büyüme hedeflerinin bir parçası olduğunu belirtti.

Turgut, yaptıkları yatırımın, sadece üretim kapasitelerini artırmakla kalmayacağını vurgulayarak, "Aynı zamanda Kuzey Amerika pazarındaki varlığımızı güçlendirecek ve bölgedeki tedarik zincirine stratejik katkı sağlayacaktır. Mega Metal olarak, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli üretim anlayışımızla küresel ölçekte büyümeye kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. AA

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Çelebi'den Hindistan açıklaması: Hukuki yollara başvurulacak
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14 Mayıs borsada gün sonu rakamları
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