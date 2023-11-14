Borsaya geliyor: Ekos Teknoloji ve Elektrik neden halka arz kararı aldı?

Halka arz edilecek 60 milyon hisse senedinden elde edilen gelirle yatırımlarını büyütüp üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen EKOS Teknoloji ve Elektrik AŞ, 15-16 Kasım'da talep toplayacak.EKOS Teknoloji ve Elektrik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş, AA muhabirine, Balıkesir'de 46 bin metrekare üzerine kurulu üretim tesislerinin bulunduğunu, Portekiz, Cezayir, Senegal ve Bangladeş'te faaliyet gösterdiklerini anlattı.

Dağıtım ve iletim şebekesi için orta gerilim trafo merkezleri ve anahtarlama ekipmanları ürettiklerini aktaran Akbaş, aynı zamanda elektrik, otomasyon ve SCADA (Kontrol ve Veri Toplama Sistemi) işleri yaptıklarını, 20 senedir Türkiye ve Cezayir'de General Electric şirketinin katma değerli distribütörü olduklarını belirtti.

Akbaş, 2022'de EKOS Mobilite ismiyle şirket kurduklarını ve 2023'te Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) elektrikli araç şarj istasyonu lisansı aldıklarını aktardı.

Yatırımlara hızla devam ettiklerine ve kapasitelerini 2 katına çıkarmak için çalışmalar yaptıklarına değinen Akbaş, "Bu bağlamda Balıkesir'de organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteriyoruz. Balıkesir gelişen bölge. Şu anda organize sanayi bölgesi de iki katına çıkıyor. Bize buradan yaklaşık 35 bin metrekare arazi tahsis edildi. 2024'te faaliyete geçecek dağıtım trafosu fabrikamız var. Ekipmanları geliyor ve 2024'ün ilk çeyreğinde bu fabrikamız da faaliyete geçiyor olacak. Şu anda yatırımlarımız oldukça iyi seviyede. " dedi.

- "Halka arz, ileriye gitmek için kilometre taşlarımızdan biri"

Akbaş, kurumsallaşmayı daha ileriye taşımak ve kişilerden bağımsız şirket olmak için halka arza karar verdiklerini dile getirdi. Hem Türkiye'de hem de globalde çok uluslu şirketlerle rekabet halinde olduklarına işaret eden Akbaş, "Çeyrek asırdır faaliyet gösteren ve Türkiye'de ilkleri yapan şirket olarak bu firmalarla gerçekten rekabet etmek için oldukça mücadele ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında 'biz de 100 yıllık şirket olmak için neler yapabiliriz' sorusunu ortaya koyduk." diye konuştu.

HALKA ARZ GELİRİ

Akbaş, halka arzdan elde edilecek gelirle yatırım hedeflerini büyütmek istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Elektrik alt yapı ekipmanlarına çok yoğun talep var. Bu talebin 10 sene boyunca da devam edeceğini düşünüyoruz. Elektrikli araba sektörü bambaşka konu, bu bağlamda yatırımlarımızı planladık. Kapasitemizi 2 katına hızlı şekilde çıkartacağız. Dağıtım fabrikamız 2024'ün ilk çeyreğinde devreye giriyor olacak. Buradaki kapasitemizi de hızlı şekilde arttırmak istiyoruz. EKOS Mobilite şirketimiz de yatırımlarını planladı. Balıkesir Belediyesinin iştiraki BALPARK ile anlaşma imzaladık. BALPARK'ın neredeyse bütün otoparklarına hızlı şekilde elektrikli araç şarj istasyonu kurulumlarımızı gerçekleştiriyoruz. Balıkesir ve çevre illerinde çok güçlü ağ kurmak için planlamamızı yaptık."

Yenilenebilir enerji ve depolama sistemlerinin çok önem arz ettiğine dikkati çeken Akbaş, "Burada kullanılan kompakt sistemleri için üretim hattı planlarımız var. Sürekli gelir kaynağı yaratmak için, kendi elektriğimizi kendimiz üretmek için santral kurulumu girişimlerimiz var. EPDK'dan lisans başvurumuzu yaptık ve çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

Akbaş, yatırım yapmak isteyenlerin 15-16 Kasım 10.00-13.00 saatlerinde "EKOS" koduyla talep girişlerini gerçekleştirebileceklerini ve 60 milyon lot hissenin eşit şekilde dağılımının yapılacağını sözlerine ekledi.