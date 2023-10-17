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Bosch Fren'den (BFREN) bedelsiz sermaye artırımı başvurusu

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 16 Ekim'de KAP'a yapılan bildirimde bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK'ya başvuru yapıldığı belirtildi.

17 Ekim 2023 | 00:13
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Bosch Fren'den (BFREN) bedelsiz sermaye artırımı başvurusu

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BFREN) yüzde 1125 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmak üzere SPK'ya başvuru yapıldığını duyurdu. Açıklama şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.09.2023 tarihli kararı doğrultusunda Şirketimizin 450.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 28.136.750 TL (%1.125,47 oranında) artırılarak 30.636.750 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak İhraç Belgesi'nin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.10.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.
 

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