ARA
Bist 100
8929,88
2,43%
Bist 100
Dolar/TL
32,3843
0,0743%
Dolar/TL
Euro/TL
35,1723
0,0282%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0862
-0,0396%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2245,29
0,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Çelebi Hava ne kadar temüttü verecek? Teklif bugün belli oldu

Çelebi Hava, 2023 karından pay başına brüt 63,00 TL, net 56.70 TL nakit kar payı ödenmesini Genel Kurul onayına sunacak.

19 Mart 2024 | 22:47
Çelebi Hava ne kadar temüttü verecek? Teklif bugün belli oldu

Şirket tarafından bugün gün içinde KAP'a yapılan açıklamaya göre, teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan 2024, ödeme tarihi ise 26 Nisan 2024 tarihinde olacak. Çelebi Hava Servisi A.Ş'den KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler yer aldı:

SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak;

- tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %6300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 63,0000 TL Brüt=net nakit kâr payı dağıtılması,

- diğer ortaklara; %6300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 63,0000 TL brüt ve %5670,00 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 56,7000 TL net nakit kâr payı dağıtılması,
- ve temettü dağıtım tarihinin 24 Nisan 2024 olarak belirlenmesi
hususlarının 16 Nisan 2024 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul'un onayına arz edilmesine, mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2245,29 0,02%
  • ALTIN ONS 2156,49 -0,05%
  • BIST 100 8929,88 2,43%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,244 0,257%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35793 0,09361%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,4745 0,6706%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,3843 0,0743%
  • EURO/DOLAR 1,0862 -0,0396%
  • EURO/TURK LIRASI 35,1723 0,0282%
  • STERLIN/DOLAR 1,27146 -0,05345%
Günün En Çok Okunanları
Geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
Net UYP ocakta 300 milyar dolar açık verdi
Net UYP ocakta 300 milyar dolar açık verdi
1,3 milyon dolarlık sigorta dolandırıcılığı planı iki bacağından etti
1,3 milyon dolarlık sigorta dolandırıcılığı planı iki bacağından etti
Benzin ve motorine yeni zam geliyor
Benzin ve motorine yeni zam geliyor
THY'den indirimli bilet kampanyası
THY'den indirimli bilet kampanyası
Yurtdışında büyüme hamlesini hızlandırıyor
Yurtdışında büyüme hamlesini hızlandırıyor
Dijital sanat evreni Epson’la genişliyor
Dijital sanat evreni Epson’la genişliyor
İki yılda 30 milyon dolar yatırım yapacak
GERİ
İLERİ
Geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
Net UYP ocakta 300 milyar dolar açık verdi
1,3 milyon dolarlık sigorta dolandırıcılığı planı iki bacağından etti
Benzin ve motorine yeni zam geliyor
THY'den indirimli bilet kampanyası
Net UYP ocakta 300 milyar dolar açık verdi
1,3 milyon dolarlık sigorta dolandırıcılığı planı iki bacağından etti
Benzin ve motorine yeni zam geliyor
THY'den indirimli bilet kampanyası
Yurtdışında büyüme hamlesini hızlandırıyor
1,3 milyon dolarlık sigorta dolandırıcılığı planı iki bacağından etti
Benzin ve motorine yeni zam geliyor
THY'den indirimli bilet kampanyası
Yurtdışında büyüme hamlesini hızlandırıyor
Dijital sanat evreni Epson’la genişliyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL