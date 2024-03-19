Çelebi Hava ne kadar temüttü verecek? Teklif bugün belli oldu

Şirket tarafından bugün gün içinde KAP'a yapılan açıklamaya göre, teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan 2024, ödeme tarihi ise 26 Nisan 2024 tarihinde olacak. Çelebi Hava Servisi A.Ş'den KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler yer aldı:

SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak;

- tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %6300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 63,0000 TL Brüt=net nakit kâr payı dağıtılması,

- diğer ortaklara; %6300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 63,0000 TL brüt ve %5670,00 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 56,7000 TL net nakit kâr payı dağıtılması,

- ve temettü dağıtım tarihinin 24 Nisan 2024 olarak belirlenmesi

hususlarının 16 Nisan 2024 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul'un onayına arz edilmesine, mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.

