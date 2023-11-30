CW Enerji'den yapılan açıklamada, şirketin, Türkiye genelindeki satış noktaları arasında gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde 2024 yılı faaliyet dönemi boyunca ürün alımına ilişkin 19 satış noktasıyla toplam 1 milyar 172 milyon 600 bin lira tutarında ürün satışı sözleşmesi imzaladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, şirketin bugüne kadar birçok firma ile anlaşmaya imza attığını belirterek, 'Ürün satışlarına ilişkin ödeme ve teslim gibi özel koşullar ve şartlar her bir alım kısmı için ayrıca kararlaştırılacak olup sözleşme şirketimizin ürün portföyünde satış noktalarına satışa sunduğu tüm ürünleri kapsamaktadır.' ifadesini kullandı.

Sarvan, ürünlerin kısımlar halinde 2024 yılı sonuna kadar tesliminin planlandığına işaret ederek, 'CW Enerji olarak, sektörümüzde güçlü iş anlaşmalarına imza atarak daha sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamaya devam ediyoruz. İmza attığımız her bir anlaşma ile ülke ekonomisine katkıda bulunduğumuz için mutlu ve gururluyuz. 19 satış noktamız ile yaptığımız sözleşme çerçevesinde ürün satışı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşteri beklentilerine en etkin ve hızlı şekilde yanıt verebilmek adına çalışmalarımıza devam edecek, katma değerli ürünlerimizle sektör adına kazanımlar sağlamayı sürdüreceğiz.' değerlendirmesinde bulundu. AA