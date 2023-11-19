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  • Dede mesleği: İzmir'de üretip yurtdışına satıyorlar: Listede ABD'de bir hapishane de var

Dede mesleği: İzmir'de üretip yurtdışına satıyorlar: Listede ABD'de bir hapishane de var

İzmir merkezli makine üreticisi, geliştirdiği kahve kavurma makinesiyle toplam 139 ülkeye ihracat yapmayı başardı.

19 Kasım 2023 | 19:56
Son Güncellenme: 19 Kasım 2023 | 20:12
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Dede mesleği: İzmir'de üretip yurtdışına satıyorlar: Listede ABD'de bir hapishane de var

Kahve üreticisi olmamasına rağmen kahve kültürünün getirdiği bilgi birikimiyle işleme ve kavurma sektöründe adından söz ettiren Türk firmaları, geliştirdikleri makinelerle dünyanın dört bir yanına uzanmayı başarıyor.
 

1
1957'de kuruldu

1957'de kuruldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde Nurettin Karakundakoğlu'nun 1957'de kurduğu firmada çalışan aile üyeleri de 1990'lı yıllardan itibaren yurt dışından gelen talep doğrultusunda kahve makineleri sektöründe uluslararası tanınırlığa ulaştı.
2
Dede mesleği

Dede mesleği

Firmanın ihracat müdürü Mithat Karakundakoğlu, AA muhabirine, dede mesleğini 67 yıldır sürdürdüklerini, kendisinin de kahve kavurma, demleme konularında makineleri alan firma yetkililerine eğitimler verdiğini söyledi. Dünya genelinden aldıkları siparişlerle özel tasarım üretimler yaptıklarını anlatan Karakundakoğlu, coğrafi bölge ayırt etmeksizin dünyanın her yanında makinelerinin bulunduğunu kaydetti.
3
139 ÜLKEYE İHRACAT

139 ÜLKEYE İHRACAT

Karakundakoğlu, 139 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek şöyle konuştu: "Tüm dünyadaki kahve türlerini, aynı hassasiyet ve kalitede üretilebilecek makineler yapıyoruz. Biz ilk başta Yugoslavya'ya değirmen üreterek başladık. Gün gün artarak devam ettik. Zamanla bilinen tüm pazarlara satış yapar hale geldik. Pandemi döneminde Endonezya yakınlarındaki Doğu Timor diye bir ada ülkesine satış gerçekleştirdik".
4
HAPİSHANEDEN HASTANEYE

HAPİSHANEDEN HASTANEYE

Karakundakoğlu, birbirden farklı ülkelerde kurulumlar yaptıklarını belirterek şu bilgileri de paylaşıyor: ABD Sacramento'da bir hapishanede kurulum gerçekleştirdik. 14 gün mahkumlarla özel bir proje yaptık. Hollanda'da bir akıl hastanesinde tedavi görenler için özel bir proje yaptık. Aktif savaş bölgelerinde bulunduk. Savaş sonrası Libya'ya gittik, orada kurulumlar gerçekleşti. Tüm dünyada aktif olarak hem satış hem de servisimizi sağlayabiliyoruz."
5
HER YER İÇİN EKİPMAN ÜRETİYORUZ

HER YER İÇİN EKİPMAN ÜRETİYORUZ

Karakundakoğlu, asıl uzmanlıklarının kahve işleme ekipmanları olduğunu vurgulayarak, "Kahve işleme makineleri, kahve değirmenleri, kahvenin gazının alınması için gerekli olan ekipmanların üretimini yapıyoruz. Biz kahveyi kavuran, öğüten, yani pakete kadar olan kısımla ilgili küçük kafelerden büyük üretim tesisine karşı her yer için ekipman üretiyoruz." diye konuştu.
6
Yılda 600 makine

Yılda 600 makine

Yılda 600 civarında kahve kavurma ve işleme makinesi ürettiklerini vurgulayan Karakundakoğlu, makinelerin 500 kadarını ihraç ettiklerini ve yılda ortalama 3 milyon dolarlık gelir elde ettiklerini sözlerine ekledi.
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