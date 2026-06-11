"DHL eCommerce Türkiye 145 milyon gönderi ulaştırdı"

DHL eCommerce Türkiye, marka dönüşümünün ilk yılında operasyonel altyapı yatırımlarını hızlandırdı. Önümüzdeki dönem için yeni nesil transfer merkezi yatırımlarını da açıklayan şirket, büyüyen araç filosu ve uluslararası gönderi çözümleriyle, son bir yılda 145 milyondan fazla gönderiyi tüketicilerle buluşturdu.

İstanbul, 5 Haziran 2026: DHL eCommerce marka dönüşümünün ilk yılını kutluyor. MNG Kargo’dan DHL eCommerce’e dönüşümünün ilk yılında şirket; operasyonel kapasitesini, müşteri deneyimini, teknoloji yatırımlarını ve uluslararası hizmet ağını güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attı. Son bir yılda 145 milyondan fazla gönderiyi Türkiye’nin dört bir yanındaki ve dünyanın 220’yi aşkın ülkesindeki alıcılarla buluşturdu.

“DHL Group’un küresel gücünü yerel operasyonlarımızla entegre ettik”

DHL eCommerce Türkiye CEO’su Kağan Gündüz, marka dönüşümünün ilk yılına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Geride bıraktığımız bir yıl, DHL eCommerce Türkiye için yalnızca bir marka dönüşümü değil; operasyonel altyapımızdan müşteri deneyimimize, insan kaynakları süreçlerimizden uluslararası hizmet kabiliyetimize kadar uzanan kapsamlı bir yenilenme dönemi oldu.

Bu dönemde müşteri sadakatini geliştirmeyi amaçlayan NPS (Net Tavsiye Skoru) oranımızı yüzde 47,55 oranında artırdık. Müşteri memnuniyetini odağına alan operasyonel dönüşümümüze ek olarak araç filomuzu yenileyerek ve uluslararası gönderi çözümlerimizi geliştirerek birçok alanda önemli adımlar attık. Türkiye’deki diğer DHL iş birimleriyle farklı projeler hayata geçirdik. Son olarak DHL Express ile devreye aldığımız projeyle, yurt dışına gönderim yapmak isteyen müşterilerimiz için şubelerimizi birer gönderi noktasına dönüştürdük. Bu iş birliğiyle müşterilerimiz, yurt içi ve yurt dışı gönderi işlemlerini şubelerimiz üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin lojistik altyapısını güçlendirmeye, e-ticaret ekosistemine değer katmaya ve ülkemizi bölgesel bir dağıtım merkezi haline getirme hedefimize kararlılıkla devam edeceğiz.”

Teknolojik transfer merkezleri için yeni yatırım

DHL eCommerce Türkiye, ülke genelindeki büyüme stratejisi kapsamında duyurduğu transfer merkezi yatırımlarında önemli bir aşamaya geldi. Daha önce açıklamış olduğu 250 milyon euro yatırım planıyla yeni transfer merkezlerini devreye almayı planladığını belirten şirket, bu kapsamda İzmir ve Ankara’daki arsa satın alımlarını tamamladı.

Tesisler LEED Gold Sertifikası için geliştiriliyor

DHL eCommerce Türkiye, DHL Group’un 2050 yılına kadar net sıfır karbon salımı vizyonuyla uyumlu olarak faaliyetlerinde emisyonlarını azaltmak için çalışmalarını da hızlandırdı. Devreye alacağı yeni transfer merkezlerini sürdürülebilirlik odaklı LEED Gold Sertifikası alma hedefiyle yola çıkan şirket, güneş enerjisi sistemleri (PV paneller), enerji verimli aydınlatma ve HVAC sistemleri, su tasarrufuna yönelik çözümler, sürdürülebilir yapı malzemeleri ile akıllı bina ve izleme teknolojilerine yatırım yapıyor. Aynı zamanda filosundaki elektrikli araç payını artırma hedefiyle, elektrikli panelvan, kamyon ve tırlar için şarj altyapılarının kurulması planlanıyor.

Yüzlerce yeni araç yola çıktı

Uzun vadede Türkiye’nin lojistik altyapısını güçlendirmeyi ve bölgesel bir merkez haline getirmeyi hedefleyen DHL eCommerce Türkiye, saha operasyonlarını destekleyen araç yatırımlarına ağırlık verdi. Ocak 2025’ten bu yana filosuna toplam 420 yeni araç dahil eden şirket, bu yıl elektrikli kamyonetler de dahil olmak üzere 250 aracı daha filoya katmayı planlıyor.

Müşteriler için Bireysel Online Gönderi uygulaması devreye alındı

Bireysel Online Gönderi uygulamasıyla DHL eCommerce Türkiye, bireysel müşterileri için gönderim hizmetini çok daha pratik ve dijital hale getiriyor. DHL eCommerce web sitesi üzerinden ulaşılabilen uygulamayla bireysel müşteriler, gönderi oluşturma, teslimat yöntemi belirleme ve ödeme gibi tüm adımları tek bir platform üzerinden uçtan uca yönetebiliyor.

Marka dönüşümünün etkisi dijital müşteri deneyiminde de iyileşme sağladı. Son bir yılda dijital asistan ve WhatsApp kanalı üzerinden 2,3 milyon chatbot, 100 binin üzerinde livechat hizmeti sunan DHL eCommerce Türkiye, müşterilerin dijital kanallarla kurduğu etkileşimi önemli ölçüde artırdı. Özellikle lojistik sektöründe dijital asistan kullanımının hızla benimsenmesi, şirketin müşteri deneyimini daha hızlı, erişilebilir ve kesintisiz hale getirme hedefinin güçlü bir karşılık bulduğunu gösterdi. Hizmet kalitesinde de dikkat çekici bir iyileşme sağlanırken, bot memnuniyet puanı 3,40’tan 3,70’e, livechat memnuniyet puanı ise 3,9’dan 4,4’e yükseldi.

